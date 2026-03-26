AEX inicia la jornada de este 26 de marzo con retrocesos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el AEX, que inaugura la sesión de mercado del jueves 26 de marzo con leves caídas del 0,47%, hasta los 978,49 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas anteriores, el índice interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas.

Con respecto a la última semana, el AEX registra un incremento 0,09%, por lo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 8,87%. El AEX se sitúa un 5,01% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 1,75% por encima de su cotización mínima del año en curso (961,62 puntos).