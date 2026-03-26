Índice ATX este 26 de marzo: pierde terreno al inicio de la jornada

Jornada bajista para el ATX, que comienza la jornada en los mercados del jueves 26 de marzo con caídas del 0,67%, hasta los 5.368,22 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a jornadas anteriores, el indicador interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.
Teniendo en cuenta la última semana, el ATX anota un ascenso 2% y en términos interanuales acumula aún un incremento del 25,88%. El ATX se sitúa un 7,77% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 3,34% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.194,82 puntos).