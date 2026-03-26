Índice ATX este 26 de marzo: pierde terreno al inicio de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el ATX, que comienza la jornada en los mercados del jueves 26 de marzo con caídas del 0,67%, hasta los 5.368,22 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a jornadas anteriores, el indicador interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

Teniendo en cuenta la última semana, el ATX anota un ascenso 2% y en términos interanuales acumula aún un incremento del 25,88%. El ATX se sitúa un 7,77% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 3,34% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.194,82 puntos).