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FTSE MIB IDX arranca operaciones bursátiles en terreno negativo de este 26 de marzo

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el FTSE MIB IDX, que comienza la sesión del jueves 26 de marzo con leves bajadas del 0,58%, hasta los 43.756,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con días anteriores, el indicador interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el FTSE MIB IDX acumula una subida 0,13%, por lo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 12,03%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 7,74% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 2,14% por encima de su valoración mínima del año en curso (42.841 puntos).

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