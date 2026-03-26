Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 26 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el EuroStoxx 50, que comienza la sesión del jueves 26 de marzo con bajadas del 0,81%, hasta los 5.603,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas pasadas, el selectivo corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra una bajada 0,18%; pese a ello desde hace un año acumula aún un ascenso del 5,32%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 9,23% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 1,86% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.501,28 puntos).