Glosario de tecnología: qué significa Corriente alterna

Qué significa Corriente alterna

La corriente alterna (CA) es aquella que se caracteriza porque la dirección y la magnitud de la corriente presentan variaciones. Dichos cambios se realizan de forma cíclica.

Este tipo de corriente tiene una forma particular de cambiar, siendo una oscilación que se llama “oscilación senoidal”.

Historia de la corriente alterna

Primeramente, hay que mencionar que la persona que hizo posible la distribución actual con CA, fue el ingeniero serbio Nikola Tesla.

En el año de 1887, Nikola Tesla desarrolló y construyó el primer prototipo de un motor de inducción. Lo impresionante, es que este artefacto funcionaba con una corriente eléctrica bastante particular donde los electrones cambiaban de dirección de flujo.

Con el tiempo, el ingeniero Tesla pudo darse cuenta de que los alternadores eléctricos antiguos daban un flujo que cambiaba de polaridad varias veces en distintos momentos.

Características de la corriente alterna

En general, hay que mencionar que este tipo de corriente tiene una serie de características que la hacen destacar

Su símbolo o abreviación son las letras CA. La forma en la que este tipo de corriente hace la oscilación se llama senoidal. La corriente alterna se da cuando el flujo de corriente varía de sentido en distintos momentos. Tanto la magnitud como la dirección que muestran son cíclicas. Es la mejor forma de transmitir energía de manera eficiente.

Diferencias entre corriente directa y corriente alterna

Al existir dos tipos principales de corrientes, es importante añadir y conocer cuales son las diferencias principales que pueden existir entre las dos.

En líneas generales, las mayores diferencias se dan en el movimiento que realizan los electrones dentro del material.

Por una parte, está la corriente directa (o corriente continua) donde el flujo se realiza en un único sentido.

No obstante, la corriente alterna es todo lo contrario pues dicho flujo varía entre dos direcciones de forma alternada.

También es importante decir que la corriente directa es mucho menos potente, por lo que se puede encontrar en aparatos de baja tensión eléctrica.

En cambio, la corriente alterna es mucho más potente e intensa, por lo que se utilizó en muchos más casos.

Términos dentro de la corriente alterna

Dentro del conocimiento que engloba a la CA, existen una serie de términos básicos que ayudan a entender mejor cómo funciona.

Período. Se trata del tiempo necesario para completar un ciclo en particular. Su representación se hace con la letra T. Frecuencia. La frecuencia hace referencia a la cantidad de ciclos que se hacen dentro de cada unidad de tiempo. Se identifica con la letra f.

Finalmente, existe una relación entre el período y la frecuencia, esta existe mediante una fórmula

f = 1/T

Usos e importancia de la corriente alterna

En la actualidad el uso e importancia de la CA es totalmente innegable, más que nada porque se utiliza en la mayoría de los equipos eléctricos que se utilizan a diario.

Además, también debe incluirse la ventaja que tiene al poder convertirse de corriente alterna a corriente directa y no al revés.

Desde lavadores, televisores e incluso la corriente que se utiliza para iluminar las calles, todo eso tiene y hace uso de la CA.

