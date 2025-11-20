Los 10 K-dramas más exitosos del momento que no te puedes perder este fin de semana

Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia.

Las series surcoreanas, conocidas como K-dramas, han experimentado una expansión notable a nivel global en los últimos años. Su popularidad creció más allá de Asia para consolidarse en regiones como América Latina, Europa y Estados Unidos. Plataformas de streaming, como Netflix, han sido clave para la distribución internacional de estas producciones.

Esta semana repuntó en popularidad el título “Beso Dinamita”, un romance exclusivo de Netflix que estrenó el pasado 12 de noviembre y desde entonces ha logrado mantener el interés de la audiencia a nivel mundial.

La historia gira en torno a Ko Da-rim (interpretada por Ahn Eun-jin), una mujer soltera y ambiciosa que miente en su entrevista de trabajo para conseguir un puesto en una empresa de productos para bebés: finge ser una madre casada, ya que eso le da ventaja en la selección.

Todo va bien hasta que conoce a su jefe de equipo, Gong Ji-hyeok (Jang Ki-yong), un tipo serio y dedicado. Un beso impulsivo entre ellos desata una cadena de malentendidos, risas y química explosiva, mientras Da-rim lucha por mantener su secreto y sus sentimientos crecen.

Es una comedia romántica de oficina con toques de drama familiar, ideal si te gustan las historias ligeras pero con corazón, como What’s Wrong with Secretary Kim o Business Proposal.

Las series, realities y programas favoritos de Netflix Corea esta semana

"Habilidad Física: Asia" se mete en el ranking de los mejores producciones de la plataforma. (Netflix)

1.- Habilidad física: Asia

Atletas de élite participan en rigurosas pruebas de destreza física en la que está en juego el orgullo nacional. Al final, solo una bandera se alzará con la victoria.

2.- Don’t Call Me Ma’am

La historia de tres amigas de 41 años. Cho Na Jeong fue presentadora de un programa de teletienda y ganó cientos de millones de wones por su trabajo. Ahora, es ama de casa y madre de dos hijos. (Captura de pantalla)

La serie sigue a tres amigas inseparables de 41 años —Jo Na-jeong, una ex presentadora de compras por TV convertida en ama de casa que sueña con volver al trabajo; Lee Il-ri, una editora de moda soltera obsesionada con el matrimonio ideal; y Koo Ju-young, gerente en un centro de arte que busca equilibrio entre carrera y vida personal— mientras enfrentan la crisis de la mediana edad.

3.- Beso dinamita

Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia Crédito: Netflix

La historia sigue a Go Da-rim, una joven soltera que, para conseguir un empleo en una empresa de productos para bebés, finge ser una madre casada. En su nuevo puesto, se reencuentra con Gong Ji-hyeok, su jefe y heredero de la compañía, con quien tuvo un romance fugaz en Jeju. Un beso accidental desata una serie de malentendidos, atracción irresistible y complicaciones cuando él descubre su engaño, explorando temas de amor prohibido, secretos y segundas oportunidades con humor y química explosiva.

4.- La vida soñada del Sr. Kim

Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera.

5.- Tú siempre estuviste ahí

Dos mujeres planean ponerle fin a un matrimonio abusivo con un asesinato, pero la llegada de un visitante inesperado amenaza con arruinarlo todo. Crédito: (Netflix)

Basado en la novela japonesa “Naomi & Kanako” de Hideo Okuda y dirigido por Lee Jeong-lim, la serie sigue a dos mujeres, interpretadas por Jeong So-nee y Lee You-mi, que forjan una amistad profunda en medio del trauma y la violencia doméstica. Juntas, planean un asesinato desesperado para poner fin a un matrimonio abusivo, pero la llegada inesperada de un visitante pone en riesgo todo su plan, explorando temas de venganza, culpa y justicia en una sociedad que a menudo ignora el abuso.

6.- Familia Typhoon

En medio de la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa en quiebra de su padre. De joven rebelde a jefe novato, comienza a aprender lo que es la vida adulta.

Ambientado en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar Typhoon Trading tras la muerte de su padre. Obligado a madurar de golpe, Tae-poong se convierte en CEO y lucha por salvar la compañía de la quiebra, junto a sus leales empleados, incluyendo a Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una contadora diligente que sueña con ascender mientras cuida de su familia.

7.- Nuestra balada

Los aspirantes a cantantes suben al escenario con interpretaciones personales de baladas icónicas en un concurso donde las estrellas y los fanáticos cotidianos se unen para elegir a los ganadores. (Captura de pantalla)

Es un emocionante programa de audiciones musicales de supervivencia transmitido por SBS en Corea del Sur. Se estrenó el 23 de septiembre de 2025, a las 9 PM KST, y ya ha generado mucho revuelo por su enfoque fresco en el género de la balada, que es un pilar de la música coreana.

8.- El último samurái en pie

A inicios de la era Meiji, Shujiro, un ex samurái invicto, decide participar en un juego mortal para salvar a su familia y a los habitantes de su aldea.

9.- El verano pasado

Los gemelos Baek Do Ha y Baek Do Yeong han vivido separados desde que sus padres se divorciaron en su infancia: el menor reside en Estados Unidos y el mayor en Corea del Sur. Cada verano, Do Ha viaja a Corea y pasa 21 días en la casa dúplex de su padre junto a su hermano. (Netflix)

Después del divorcio de sus padres, los gemelos Baek Do Ha (Lee Jae Wook) y Baek Do Yeong (también interpretado por Lee Jae Wook) se separaron: Do Ha se fue a Estados Unidos con su madre, y Do Yeong se quedó en Corea con su padre, en donde se mudó al lado de Song Ha Gyeong (Choi Sung Eun), una niña de edad similar. Cuando Do Ha los visitaba durante el verano, los tres pasaban tiempo juntos y a menudo miraban las estrellas.

10.- Tiempos de monstruos

Serie documental sobre algunos de los casos más grotescos de asesinos seriales en Corea del Sur . (Netflix)

Un documental de crímenes de alta calidad, dividido en cuatro partes, producido por el equipo de producción de “I Want to Know That” de SBS.