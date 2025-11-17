El podcast de Ricardo Lorenzetti: arquitectura del poder, IA y gobernabilidad

En el episodio anterior de El Podcast de Ricardo Lorenzetti, disponible en Infobae y en Spotify, "Responsabilidad individual en la era tecnológica", Lorenzetti había llevado la discusión al plano personal: qué puede hacer cada ciudadano frente a sistemas opacos, cómo ejercer derechos concretos y de qué manera evitar que la información fluya en un solo sentido, desde las personas hacia las corporaciones. Allí citaba a Yuval Harari para advertir que, si las democracias incrementan su vigilancia sobre los individuos, también deben incrementar la vigilancia sobre los gobiernos y las empresas.

Desde ese punto de partida, el episodio 16, “Arquitectura del poder: IA y gobernabilidad”, desplaza la conversación hacia el centro del tablero geopolítico, preguntándose cómo cambian las estructuras de poder cuando los algoritmos mediatizan decisiones económicas, militares, culturales y estatales. La pregunta que organiza el episodio es directa: “¿Quién gobierna a quienes gobiernan mediante algoritmos?”

El análisis se adentra en el surgimiento de superinteligencias y en el problema del control democrático. Lorenzetti examina cómo plataformas y corporaciones tecnológicas acumulan información y capacidad de decisión a una escala que ningún Estado puede igualar. La concentración de datos, sostiene, transforma la gobernabilidad, por lo que los algoritmos ya no solo procesan información, sino que condicionan el modo en que se gobierna.

La discusión incorpora también un plano material: el de los recursos estratégicos que sostienen la infraestructura tecnológica. Lorenzetti detalla el rol de las tierras raras, un conjunto de diecisiete minerales clave para la fabricación de celulares, computadoras, vehículos híbridos y equipamiento militar. En episodios anteriores ya había advertido que China concentra el 40% de las tierras raras, lo que redefine las relaciones de poder en el tablero global. La disputa por estos recursos, explica, combina competencia económica, tensiones diplomáticas y, en muchos casos, conflictos abiertos.

Otro punto central es el costo energético de la inteligencia artificial. “Un centro de inteligencia artificial consume la misma cantidad de energía que cien mil hogares”, señala Lorenzetti, citando datos de la Agencia Internacional de la Energía. La arquitectura del poder contemporáneo, entonces, es también una arquitectura eléctrica: depende de la capacidad de abastecer gigantescas infraestructuras que operan de manera ininterrumpida.

La gobernabilidad, advierte, está atrapada entre dos fuerzas: la inercia de un sistema político que se concentra en emergencias inmediatas y la velocidad de una tecnología que altera estructuras profundas. “No se piensa como estadistas”, sostiene Lorenzetti, al señalar que los temas ambientales, tecnológicos y estratégicos quedan fuera de las campañas electorales, pese a que condicionan la vida cotidiana tanto como el futuro de las generaciones que vienen.

En este escenario, la inteligencia artificial no aparece como una herramienta neutra, sino como un actor que reorganiza jerarquías, redefine dependencias y amplifica desigualdades. Desde Silicon Valley hasta China, desde la minería del litio hasta el control de datos, desde la crisis energética hasta la regulación digital, el episodio propone una lectura crítica sobre la redistribución del poder en la era algorítmica.

El capítulo concluye sosteniendo que la gobernabilidad democrática necesita recuperar capacidad de anticipación, pensar a escala intergeneracional y construir regulaciones comunes que impidan que las tecnologías se autonomicen de los valores públicos. La arquitectura del poder del siglo XXI no se escribe solo en parlamentos y tribunales, sino que se escribe en servidores, centros de datos, minerales, redes neuronales y sistemas que no siempre rinden cuentas a la ciudadanía.

Todos los lunes a las 9, un nuevo episodio de El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae y Spotify.

Episodio 11. Por qué nos asusta el ecosistema tecnológico

La inteligencia artificial nació de una larga historia de ideas, inventos y deseos, desde Descartes y Turing hasta las redes neuronales y la ingeniería genética. Pero el salto actual es distinto: máquinas que aprenden, sistemas que crean y tecnologías capaces de programar la vida misma. Este episodio explora las raíces filosóficas, científicas y biológicas de la IA para entender por qué su expansión provoca fascinación y temor a la vez, al modificar no solo lo que hacemos sino también lo que somos.

Episodio 12. El algoritmo en el aula y en el trabajo

La revolución tecnológica atraviesa la educación y el empleo con efectos contradictorios. Promesas de salud, productividad y bienestar conviven con ansiedad, vigilancia y precarización. Este episodio analiza cómo la inteligencia artificial impacta en la formación de las nuevas generaciones, en la salud mental de los adolescentes y en la calidad del trabajo humano. Entre la eficiencia y el control se define un nuevo contrato social para la infancia y el empleo.

Episodio 13. El algoritmo autoritario. Poder, conflicto y vigilancia

Las plataformas no solo intermedian información, también moldean la política, amplifican conflictos y reconfiguran la democracia. Este episodio aborda el impacto de la IA en la esfera pública: desinformación, manipulación emocional, crisis de identidad, nuevas formas de vigilancia y riesgos autoritarios. Desde la fragilidad de las instituciones democráticas hasta la posibilidad de que las máquinas juzguen, emerge un desafío histórico: sostener libertades en una civilización tecnológica vulnerable.

Episodio 14. Algorética: los marcos políticos de la IA

Frente a un poder tecnológico sin precedentes surge la necesidad de reglas comunes. Este episodio examina los debates internacionales sobre regulación, innovación, riesgo sistémico, cooperación entre países, principios éticos y gobernanza global. Inspirado en discusiones históricas sobre energía nuclear y cambio climático, propone pensar una “algorética” que oriente el desarrollo tecnológico hacia fines humanos y democráticos.

Episodio 15. Responsabilidad individual en la era tecnológica

Más allá de los Estados y las empresas, cada ciudadano enfrenta decisiones éticas y jurídicas frente a la tecnología. Este episodio analiza los derechos a la transparencia, la prevención de daños y la responsabilidad en la cadena de producción digital. Explora cómo defender la competencia informativa, identificar a los autores y evitar la discriminación automatizada. La acción individual vuelve a ser central en un entorno dominado por sistemas opacos.

Episodio 16. Arquitectura del poder: IA y gobernabilidad

La inteligencia artificial altera las estructuras de poder a escala global. Este episodio examina su rol en la geopolítica, la economía y la gobernabilidad democrática, desde Silicon Valley hasta China. Analiza el surgimiento de superinteligencias, el problema del control y las tensiones entre Estados y corporaciones tecnológicas. La pregunta central es quién gobierna a quienes gobiernan mediante algoritmos.

Episodio 17. El precio del futuro: derecho a un ambiente sano

La crisis ambiental ya no es abstracta. Se manifiesta en la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el urbanismo desbordado y la cultura del descarte. Este episodio analiza el costo ecológico de la tecnología y de nuestras decisiones cotidianas, desde el celular que cambiamos hasta el agua que vendemos, y plantea el derecho a un ambiente sano como principio intergeneracional. Lo que está en juego no es solo la naturaleza sino el horizonte vital de quienes vienen.

Episodio 18. Sed de agua y sed de justicia

El agua es el recurso más disputado del siglo XXI. Este episodio aborda la tendencia hacia la escasez, la deforestación, el retroceso de glaciares y la contaminación de mares y aguas subterráneas. Examina el surgimiento de conflictos sociales y políticos en torno a su uso, la privatización y las llamadas guerras del agua. Detrás de cada disputa hídrica late una cuestión jurídica y moral: cómo garantizar justicia en un bien común amenazado.

Episodio 19. Reparar el mundo: soluciones para la crisis ambiental

La crisis ecológica exige más que diagnósticos. Requiere acción jurídica, política y social coordinada. Este episodio explora mecanismos legales como el principio precautorio o el in dubio pro natura, así como políticas públicas y acuerdos internacionales orientados a proteger bienes comunes, energía y biodiversidad. Entre el fracaso distributivo y las nuevas formas de cooperación se delinean caminos posibles para reconstruir el vínculo entre humanidad y naturaleza.

Episodio 20. El derecho a la educación pública igualitaria

La educación pública es un pilar de la democracia pero enfrenta desafíos de calidad, financiamiento y actualización. Este episodio reafirma su centralidad como derecho en todos los niveles, primario, secundario y universitario, y examina las correcciones necesarias para garantizar igualdad real. Defender la educación pública es sostener el horizonte compartido de una sociedad que no renuncia a formar ciudadanos libres, críticos y diversos.