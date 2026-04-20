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Previsión meteorológica del clima en Santo Domingo para este 21 de abril

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

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Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Antes de partir de tu casa, consulta la predicción del tiempo en Santo Domingo para las próximas horas en este martes.

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Santo Domingo es de 18% durante el día y del 61% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 31% en el transcurso del día y del 28% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 31 grados y un mínimo de 20 grados en esta región. Los rayos UV se espera alcanzarán un nivel de hasta 12.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es principalmente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a disminuir el calor y la humedad en la región.

Los meses más calientes son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más frías son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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