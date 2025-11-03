Temblor en Chile hoy lunes: epicentro y magnitud reportados por el CSN

Chile es uno de los países con más actividad sísmica y volcánica del mundo (Infobae)

Un sismo de 5.3 de magnitud y con una profundidad de 31.0 kilómetros alertó a los pobladores de la ciudad chilena de Carrizal Bajo.

El episodio tuvo como epicentro la coordenadas -71.63 grados de longitud y -27.43 grados de latitud, es decir a 87.0 kilómetros al Noroeste de dicha población, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN).

La información hasta ahora obtenida del CNS señala que el sismo inició a las 12:51 horas (hora local) de este lunes 3 de noviembre.

Recuerda que ante cualquier terremoto sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Tras un terremoto, checa tu hogar en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, evita saturar las líneas telefónicas, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras un movimiento telúrico importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Precauciones a seguir en caso de un temblor

ocurrió el 22 de mayo de 1960 en Chile, alcanzando una magnitud de 9.5. Aunque su epicentro fue en Traiguén, es comúnmente conocido como el "sismo de Valdivia" debido a los severos daños que causó en esa ciudad. Créditos: Podcast generado con IA - AP

Un temblor puede ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un sismo mantén la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no uses los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

La región con más volcanes y sismos en el mundo

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del planeta, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la “Placa de Nazca” y la “Placa Sudamericana”, en la llamada zona de subdicción.

Además, el país está ubicado en la zona conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta.

Esta zona reúne el 75% de los volcanes que existen en el mundo e incluye más de 450 estructuras volcánicas, además, es donde suceden el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial y el 81% de los movimientos telúricos más fuertes del planeta.

Unicamente en Chile han ocurrido el 50% de los tsunamis de los que se tienen registros en el mundo, según información el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastes.

Anillo de Fuego del Pacífico alcanza toda la costa del Pacífico, iniciando en Chile, pasado por Centroamérica, México, Estados Unidos, recorriendo las Islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva Zelanda.

Algunos volcanes que se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico y que han producido erupciones importantes con cuantiosos daños a escala global, son: el Krakatoa en Indonesia, Monte Fuji en Japón, Monte Santa Elena en Estados Unidos, el Chichón en México y el Nevado del Ruiz en Colombia, entre otros.

Cada vez que ocurre un terremoto o erupción relevante en esta región, surge el miedo de que el Cinturón de Fuego del Pacifico se “active” dejando a su paso más desastres naturales, sin embargo, esto no es posible, ya que cada temblor o actividad volcánica son en su mayoría indepedientes entre sí, es decir, no guardan relación directa.