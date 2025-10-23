Los 10 K-dramas y shows favoritos en Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

La inclusión de géneros como el romance, la ciencia ficción y el thriller en el catálogo de K-dramas ha sido clave para su expansión, según voces del sector en Corea del Sur. El aumento tanto en la calidad como en la variedad de estas series ha motivado el interés de audiencias internacionales, que ahora buscan diversidad temática en las producciones que consumen.
La respuesta de Netflix a esta tendencia se ha traducido en la coproducción de numerosos títulos coreanos y en la obtención de derechos de exclusividad para su distribución. Estas decisiones han fortalecido la posición de la plataforma como referente global para quienes buscan este tipo de contenido, y ha permitido que los dramas coreanos lideren rankings de popularidad a nivel internacional.
El éxito global de los K-dramas ha modificado las preferencias del público en streaming, reflejando el impacto de las estrategias de inversión y acuerdos exclusivos adoptados por Netflix para consolidar la relevancia de las producciones surcoreanas.
Las series, shows y programas más vistos en Netflix Corea
1.- Familia Typhoon
Ambientado en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar Typhoon Trading tras la muerte de su padre. Obligado a madurar de golpe, Tae-poong se convierte en CEO y lucha por salvar la compañía de la quiebra, junto a sus leales empleados, incluyendo a Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una contadora diligente que sueña con ascender mientras cuida de su familia.
2.- El genio y los deseos
Después de mil años, un genio excéntrico reaparece para ofrecer sus dones a una mujer de carácter reservado. El encuentro entre ambos plantea la posibilidad de que la magia altere su vida monótona y la conduzca hacia el amor y la fantasía.
3.- Nuestra balada
Es un emocionante programa de audiciones musicales de supervivencia transmitido por SBS en Corea del Sur. Se estrenó el 23 de septiembre de 2025, a las 9 PM KST, y ya ha generado mucho revuelo por su enfoque fresco en el género de la balada, que es un pilar de la música coreana.
4.- Románticos Anónimos
Románticos Anónimos trata sobre una chocolatera genial pero con fobia social que tiene pánico a mirar a los ojos, y un heredero que no puede soportar el contacto físico. Su amor compartido por el chocolate los une y, a pesar de sus miedos y ansiedades, encuentran una manera de superarlos juntos a través de la repostería y la intimidad emocional.
5.- Mi secretaria gruñona
En este show de variedades, las celebridades cuentan con un trato VIP ofrecido por dos asistentes poco convencionales: un ex administrador de activos de carácter gruñón y un antiguo camarero de club que ahora trabaja como taxista.
6.- Chainsaw man
Denji es un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Para pagar la deuda que le dejó su padre tras su muerte, ha tenido que ganarse el pan como puede matando demonios y vendiendo sus cadáveres a la mafia, aunque su vida siempre ha sido miserable.
7.- Escenario del crimen cero
El formato consiste en que un grupo de jugadores asume el rol de sospechosos y detectives dentro de una escena de crimen ficticia. Para resolver el misterio, deben investigar la escena, reunir pistas y deducir la verdad antes que los demás, sin confiar en nadie.
8.- Tú y todo lo demás
La historia sigue a Ryu Eun-jung (interpretada por Kim Go-eun), una guionista de series televisivas de origen humilde, y Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun), una exitosa productora de cine de familia acomodada. Ambas se conocen desde la infancia en la escuela primaria, donde nace una conexión inquebrantable pero complicada: son amigas, rivales y confidentes al mismo tiempo. Su relación pasa por altibajos en la adolescencia, los veinte y treinta años, marcada por envidias sutiles, admiración mutua y distanciamientos inevitables.
9.- Un poco de superpoderes
Después de tocar fondo, Bunta consigue un extraño trabajo que le da poderes psíquicos para salvar el mundo, pero con una condición: no puede enamorarse de nadie.
10.- Bon Appétit, majestad
Una chef moderna, Yeon Ji-yeong, es transportada 500 años al pasado a la dinastía Joseon tras un eclipse solar. Debe cocinar para el rey Lee Heon, un tirano con un paladar extremadamente sensible, donde cada plato es una cuestión de vida o muerte. La serie mezcla comedia romántica, fantasía y gastronomía, explorando intrigas palaciegas y un romance inesperado.