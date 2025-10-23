Los 10 K-dramas y shows favoritos en Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

Una chocolatera brillante a quien le incomoda el contacto visual conoce a un heredero que no puede tocar a nadie. Crédito: Yong Film

La inclusión de géneros como el romance, la ciencia ficción y el thriller en el catálogo de K-dramas ha sido clave para su expansión, según voces del sector en Corea del Sur. El aumento tanto en la calidad como en la variedad de estas series ha motivado el interés de audiencias internacionales, que ahora buscan diversidad temática en las producciones que consumen.

La respuesta de Netflix a esta tendencia se ha traducido en la coproducción de numerosos títulos coreanos y en la obtención de derechos de exclusividad para su distribución. Estas decisiones han fortalecido la posición de la plataforma como referente global para quienes buscan este tipo de contenido, y ha permitido que los dramas coreanos lideren rankings de popularidad a nivel internacional.

El éxito global de los K-dramas ha modificado las preferencias del público en streaming, reflejando el impacto de las estrategias de inversión y acuerdos exclusivos adoptados por Netflix para consolidar la relevancia de las producciones surcoreanas.

Las series, shows y programas más vistos en Netflix Corea

Lee Jun-ho y Kim Min-ha, reparto de Typhoon Family (Netflix/tvN)

1.- Familia Typhoon

En medio de la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa en quiebra de su padre. De joven rebelde a jefe novato, comienza a aprender lo que es la vida adulta.

Ambientado en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar Typhoon Trading tras la muerte de su padre. Obligado a madurar de golpe, Tae-poong se convierte en CEO y lucha por salvar la compañía de la quiebra, junto a sus leales empleados, incluyendo a Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una contadora diligente que sueña con ascender mientras cuida de su familia.

2.- El genio y los deseos

Esta es la encantadora historia de Jinn, un genio que despierta mil años después, y Ka‑young, su nueva ama.

Después de mil años, un genio excéntrico reaparece para ofrecer sus dones a una mujer de carácter reservado. El encuentro entre ambos plantea la posibilidad de que la magia altere su vida monótona y la conduzca hacia el amor y la fantasía.

3.- Nuestra balada

Los aspirantes a cantantes suben al escenario con interpretaciones personales de baladas icónicas en un concurso donde las estrellas y los fanáticos cotidianos se unen para elegir a los ganadores. (Captura de pantalla)

Es un emocionante programa de audiciones musicales de supervivencia transmitido por SBS en Corea del Sur. Se estrenó el 23 de septiembre de 2025, a las 9 PM KST, y ya ha generado mucho revuelo por su enfoque fresco en el género de la balada, que es un pilar de la música coreana.

4.- Románticos Anónimos

Una chocolatera brillante a quien le incomoda el contacto visual conoce a un heredero que no puede tocar a nadie. Crédito: Yong Film

Románticos Anónimos trata sobre una chocolatera genial pero con fobia social que tiene pánico a mirar a los ojos, y un heredero que no puede soportar el contacto físico. Su amor compartido por el chocolate los une y, a pesar de sus miedos y ansiedades, encuentran una manera de superarlos juntos a través de la repostería y la intimidad emocional.

5.- Mi secretaria gruñona

"Mi secretaria gruñona se queda con la tercera posición del listado. (Netflix)

En este show de variedades, las celebridades cuentan con un trato VIP ofrecido por dos asistentes poco convencionales: un ex administrador de activos de carácter gruñón y un antiguo camarero de club que ahora trabaja como taxista.

6.- Chainsaw man

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc presenta un nuevo tráiler.

Denji es un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Para pagar la deuda que le dejó su padre tras su muerte, ha tenido que ganarse el pan como puede matando demonios y vendiendo sus cadáveres a la mafia, aunque su vida siempre ha sido miserable.

7.- Escenario del crimen cero

En este programa de misterio, los jugadores participan en complejos escenarios como sospechosos o detectives con el objetivo revelar la verdad antes que los demás. (Netflix)

El formato consiste en que un grupo de jugadores asume el rol de sospechosos y detectives dentro de una escena de crimen ficticia. Para resolver el misterio, deben investigar la escena, reunir pistas y deducir la verdad antes que los demás, sin confiar en nadie.

8.- Tú y todo lo demás

Son amigas desde la adolescencia, y su relación siempre tuvo altibajos, hasta que se distanciaron. Ahora, una de ellas le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días...(Créditos: Netflix)

La historia sigue a Ryu Eun-jung (interpretada por Kim Go-eun), una guionista de series televisivas de origen humilde, y Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun), una exitosa productora de cine de familia acomodada. Ambas se conocen desde la infancia en la escuela primaria, donde nace una conexión inquebrantable pero complicada: son amigas, rivales y confidentes al mismo tiempo. Su relación pasa por altibajos en la adolescencia, los veinte y treinta años, marcada por envidias sutiles, admiración mutua y distanciamientos inevitables.

9.- Un poco de superpoderes

Después de tocar fondo, Bunta consigue un extraño trabajo que le da poderes psíquicos para salvar el mundo, pero con una condición: no puede enamorarse de nadie. (Netflix)

Después de tocar fondo, Bunta consigue un extraño trabajo que le da poderes psíquicos para salvar el mundo, pero con una condición: no puede enamorarse de nadie.

10.- Bon Appétit, majestad

'Bon appétit, majestad' se estrenará en Netflix el próximo 23 de agosto. (Netflix Latinoamérica)

Una chef moderna, Yeon Ji-yeong, es transportada 500 años al pasado a la dinastía Joseon tras un eclipse solar. Debe cocinar para el rey Lee Heon, un tirano con un paladar extremadamente sensible, donde cada plato es una cuestión de vida o muerte. La serie mezcla comedia romántica, fantasía y gastronomía, explorando intrigas palaciegas y un romance inesperado.