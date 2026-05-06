Clima en República Dominicana: la previsión meteorológica para La Romana este 7 de mayo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este 7 de mayo, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en La Romana.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en La Romana es de 25% durante el día y del 3% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 24% en el transcurso del día y del 6% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 33 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 13.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

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Al estar en una zona tropical, en La Romana el clima es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

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La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

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República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.