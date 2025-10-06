Euro Stoxx 50 termina en terreno negativo este 6 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el EuroStoxx 50, que acabó la jornada del lunes 6 de octubre con leves bajadas del 0,33%, hasta los 5.633,13 puntos. El selectivo marcó un máximo de 5.655,17 puntos y un volumen mínimo de 5.605,52 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,88%.

Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 marca un ascenso 2,29%, de manera que desde hace un año aún acumula una subida del 13,33%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,33% por debajo de su máximo del presente año (5.651,71 puntos) y un 21,87% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.622,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.