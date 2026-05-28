Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 28 de mayo

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,31% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,04%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -0,51%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 26,14%, superando la volatilidad de referencia del 20,01%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.