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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de mayo

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,06% respecto al precio de cierre anterior de 1,61, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,41%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,42%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un aumento en la confianza del mercado. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,13%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,81%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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