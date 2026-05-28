Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 28 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,87 quetzales, lo que representa un incremento del 2,27% respecto al precio de cierre anterior de 8,67 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,43%, aunque su variación interanual muestra una caída del -1,25%.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 26,18%, superando la volatilidad de referencia del 20,11%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.