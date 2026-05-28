Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de mayo

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,04% respecto al precio de cierre anterior de 1,38. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,19%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,74%.

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El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un fortalecimiento frente al dólar estadounidense.

La volatilidad actual del tipo de cambio dólar a dólar canadiense se sitúa en 2,22%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,22%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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