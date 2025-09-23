Los podcasts más sonados hoy en Spotify Ecuador

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Semana a semana, Spotify publica su ranking con los podcast más reproducidos en Ecuador, con nuevos programas que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando los cambios de la audiencia.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen este popular contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en Ecuador

1. Desde Adentro "Nutrición y Amor Propio"

“Desde Adentro” es un espacio donde exploramos cómo la nutrición, el fitness y el amor propio pueden transformar tu vida desde la raíz. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni teorías científicas complejas. Este podcast es una guía cercana, inspiradora y práctica para quienes quieren sentirse bien en su piel, construir hábitos sostenibles y crear una vida más consciente y equilibrada. Hablamos desde la experiencia, la empatía y el deseo de vivir mejor, sin filtros ni juicios. Cada episodio es una dosis corta de motivación y verdad para ayudarte a reconectar contigo, con tu cuerpo y con tu propósito. Unete a la comunidad de Atman and I en Atman_and_i

2. Dos Cabras Locas

Aquí no pintamos pajaritos, (Somos más personas de cabras). Este es un espacio de risas y reflexión con Raquel y Malle, dos hermanas con mucho que decir sobre temas que a todos nos tocan cerca de la manera más real y honesta, para sacar la cabra loca que todos llevamos dentro.

3. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

4. Presunta Pola

Sebastián Camelo, escritor y podcaster, se toma una pola cada semana con un invitado a veces famoso, a veces no tanto para hablar de crímenes como quien charla de la vida: sin filtros y con la jarra en la mano. Anécdotas, historias reales y algo de humor, porque en este país el crimen, como la cerveza, es cosa del día a día.

5. Pasos Diarios

Pasos diarios está inspirado en ustedes, en acompañarlos un rato en su día a día, con consejos, experiencias y reflexiones. Con cada capítulo queremos lograr pasos cortos pero firmes

6. Dante Gebel Live

Conferencista, influencer, actor y conductor de televisión.

7. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

8. Se Regalan Dudas

Somos Lety & Ash y juntas creamos Se Regalan Dudas, un proyecto que nació como un podcast entre dos amigas y se convirtió en un ecosistema de herramientas para cuestionar todo lo que está a tu alrededor, tomar decisiones más informadas y acompañarte en este camino sin fin llamado amor propio. Invitamos al podcast personas especialistas en temas diversos y personas que admiramos para poner sobre la mesa distintos puntos de vista que nos ayuden a abrir nuestro espectro. Si te gustaría participar en el podcast o conoces a alguien, llena este formulario.¡Anúnciate en nuestros podcasts! Contáctanos en comercialdudasmedia.com¡Escúchanos todos los martes y jueves en plataformas de audio o con video en YouTube! Mándanos un audio con tus dudas, historias o preguntas existenciales aquí seregalandudas.combuzonComplementa los episodios del podcast y platica con nosotras en todas las redes, estamos como seregalandudas e inscríbete gratis a nuestro Newsletter.Si bien no somos profesionales de la salud mental, contamos con directorio de ayuda en el que puedes encontrar apoyo de profesionales para todo tipo de situaciones, encuéntralo en seregalandudas.comayuda y recuerda que ¡no estás a solx! Tenemos un Club del Libro en el que todos los meses leemos un libro y lo comentamos una vez a la semana en comunidad con gente de todo el mundo. Inscríbete a nuestras pláticas semanales aquí y consigue todos nuestros libros recomendados aquí.Encuéntranos como libros.seregalandudas en redes. Hemos publicado dos libros: Se Regalan Dudas y Despertando. Consigue nuestro merch de amor propio en Ámate. Creamos otros podcasts que son parte de nuestra productora Dudas Media. Encuéntralos como: Despertando Podcast, Durmiendo Podcast y 10 Mujeres. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

9. IQ POTENCIADO

CEO OF IQPOTENCIADO CONTACT : SEJOURCHRISTOPHERGMAIL.COM Familia Nuevo Videos cada semana en nuestro canal de Youtube, Suscribanse a Nuestro canal de Youtube https:youtube.comiqpotenciado?sid6xgrUjtYmd_aaup Sé parte del cambio Tu apoyo puede marcar la diferencia. Con tu donación, nos ayudas a seguir creando contenido valioso y llevando este proyecto a más personas. Haz tu aporte aquí: https:www.paypal.comdonate?hosted_button_id9J429S48B8CYL Gracias por ser parte de esta comunidad.

10. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Bloomberg/Gabby Jones)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.