Los 10 K-dramas que conquistan al público en Corea del Sur y puedes maratonear este fin de semana

Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre. (Netflix)

Las producciones que fusionan comedia, drama y asuntos actuales encabezan la lista de preferencias del público durante la semana. Este creciente interés refleja el sólido auge de los K-dramas y programas de entretenimiento de Corea del Sur, que han obtenido una notable consolidación tanto en el mercado nacional como en el internacional a través de las plataformas de streaming.

El 5 de septiembre de 2025 estrenó con gran éxito el K-drama “Reina Mantis”, su historia gira en torno a Jung I Sin (interpretada por Go Hyun-jung), una asesina en serie apodada “La Mantis” por su método brutal y calculador. Hace 20 años, cometió cinco asesinatos atroces contra hombres, lo que la convirtió en una figura legendaria en el mundo criminal. Su hijo, Cha Su Yeol (Jang Dong-yoon), es un detective de la policía que ha odiado a su madre toda su vida debido a su legado oscuro. Ahora, un nuevo caso de asesinato surge: un imitador está copiando los crímenes de “La Mantis”.

Para resolverlo, Su Yeol se ve obligado a colaborar con su madre, quien está presa, en una dinámica tensa llena de secretos, traiciones y revelaciones psicológicas. La serie explora temas como la relación madre-hijo disfuncional, el androcidio (asesinatos de hombres), el rol de género invertido y el mundo de los asesinos en serie.

Las 10 series y programas coreanos que están triunfando

Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre.. Créditos: Netflix

1.- Reina Mantis

La policía trata de detener a un misterioso asesino que se inspira para sus crímenes en los que cometió veintitrés años antes una famosa asesina serial, conocida como La Mantis, que ahora cumple condena. Con este fin el jefe de policía Choi Jung-ho requiere la colaboración de la mujer, pero esta acepta sólo a condición de que la investigación se lleve a cabo en una residencia de ancianos y no en prisión, y de que su interlocutor sea su propio hijo, un detective de policía que solo siente odio por ella.

2.- Bon Appétit, majestad

Crédito: Netflix

Una chef moderna, Yeon Ji-yeong, es transportada 500 años al pasado a la dinastía Joseon tras un eclipse solar. Debe cocinar para el rey Lee Heon, un tirano con un paladar extremadamente sensible, donde cada plato es una cuestión de vida o muerte. La serie mezcla comedia romántica, fantasía y gastronomía, explorando intrigas palaciegas y un romance inesperado.

3.- El sinuoso camino del derecho

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor. (Netflix)

Es un drama de oficina y legal que sigue la vida de Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon), una abogada novata en el prestigioso bufete Yullim Law Firm. Hyo-min es idealista, segura en su trabajo, pero socialmente torpe, lo que la lleva a enfrentarse a desafíos tanto profesionales como personales. Bajo la tutela de Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), un abogado litigante brillante pero frío y perfeccionista, Hyo-min crece hasta convertirse en una abogada competente.

4.- Aema

En la década de 1980, en Corea, dos actrices se atreven a desafiar las reglas de una industria corrupta dominada por los hombres mientras filman la provocadora «Madame Aema». (Netflix)

La historia sigue a dos actrices, Jung Hee-ran (Lee Hanee), una estrella consolidada frustrada por los roles estereotipados, y Shin Joo-ae (Bang Hyo-rin), una bailarina de club nocturno que debuta como protagonista de Madame Aema. Inicialmente, su relación es tensa debido a rivalidades y al ambiente machista de la industria cinematográfica, liderada por el explotador productor Gu Joong-ho (Jin Seon-kyu).

5.- Kimetsu No Yaiba

(YouTube / Sony Pictures Entertainment)

Sigue a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en cazador de demonios tras el asesinato de su familia por un demonio, dejando a su hermana Nezuko convertida en uno. Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para encontrar una cura para Nezuko y derrotar al rey demonio Muzan Kibutsuji. La serie combina acción, drama y temas de familia y sacrificio, ambientada en el Japón de la era Taisho.

6.- Merlina

Merlina vuelve a la escuela para intentar dominar sus poderes psíquicos al mismo tiempo se desata una serie de misteriosos asesinatos y descubre un oscuro misterio de los Addams.

Mientras asiste a la Academia Nevermore, Merlina Addams intenta dominar su incipiente habilidad psíquica, frustrar una ola de asesinatos y resolver el misterio que involucró a sus padres 25 años atrás.

7.- Little Island, Big Hero

El vlog de supervivencia se ha posicionado dentro del ranking de Netflix. (Netflix)

¡Civilización FUERA, instintos naturales ACTIVADOS!

¡Tres hombres de la ciudad abandonados en una isla en medio del mar abierto! ¡La vida isleña de héroes sin contaminación, Young-woong y los mejores amigos!

8.- VTuber Legend: How I Went Viral After Forgetting to Turn Off My Stream

La serie parodia la exitosa tendencia de las VTubers en internet de los últimos años. (YT/ Crunchyroll en Español)

La historia sigue a Yuki Tanaka, una VTuber de tercera generación de la agencia Live-On, conocida como Awayuki Kokorone, quien proyecta una imagen elegante y pura. Su carrera da un giro cuando olvida apagar su transmisión, revelando su lado irreverente, alcohólico y desinhibido, lo que la hace viral inesperadamente.

El anime explora la vida de Awayuki y sus compañeras VTubers, como Sei Utsuki, Mashiro Irodori y Shion Kaminari, mientras enfrentan colaboraciones, transmisiones caóticas y relaciones personales, con un toque de humor subido de tono y referencias a la cultura otaku.

9.- Gatillo

El K-drama de acción ha sido todo un éxito en su semana de estreno en Corea y en el extranjero. (Netflix)

La serie de suspenso y acción Gatillo se estrenó en Netflix el pasado 25 de julio de 2025 con gran expectativa del público coreano y extranjero. Dirigida y escrita por Kwon Oh-seung, consta de 10 episodios de entre 45 y 60 minutos, lanzados semanalmente.

Su historia se centra en Lee Do (Kim Nam-gil), un exfrancotirador militar convertido en detective, quien, marcado por un pasado traumático, prometió no volver a empuñar un arma. Sin embargo, un tiroteo masivo lo obliga a romper su promesa para investigar el origen de las armas ilegales.

10.- Amor después del divorcio

Un grupo de divorciados se reúne para encontrar a su próxima pareja. (Netflix)

La serie sigue a tres mujeres de diferentes edades (30, 40 y 50 años) que trabajan en un programa de radio y parecen tener matrimonios felices. Sin embargo, sus vidas se ven sacudidas por infidelidades, traiciones y conflictos matrimoniales. La trama explora las complejidades del amor, el matrimonio y el divorcio, mostrando cómo las apariencias engañan y cómo cada personaje enfrenta el drama y el dolor en sus relaciones.

El éxito internacional de las series coreanas

El juego del calamar 3 - Squid Game (Captura: Netflix)

Los k-dramas, o series coreanas, han ganado una notable popularidad a nivel mundial en los últimos años. Se caracterizan por sus emocionantes argumentos, personajes bien desarrollados y la mezcla de géneros que atrapan a una amplia audiencia.

Esta popularidad se ha visto impulsada por las plataformas de streaming, permitiendo que espectadores de diferentes culturas y lenguas tengan acceso a estos contenidos, lo que ha propiciado un intercambio cultural.

A través de sus historias, muestran aspectos de la vida cotidiana, tradiciones y valores de la cultura coreana, generando interés y aprecio por esta cultura en todo el mundo. Además, muchos K-dramas abordan temas cotidianos como el amor, la amistad y la superación personal, lo que facilita que la audiencia se sienta identificada sin importar su origen.