Precio del euro en Bolivia hoy 8 de agosto de EUR a BOB

Monedas de euro alemanas (Canva)

El euro se paga en el inicio de sesiones de hoy viernes 8 de agosto a 7,98 bolivianos en promedio, lo que supuso un cambio del 1,28% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando cerró con 7,88 bolivianos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el tipo de cambio anota un incremento 0,42%, de modo que desde hace un año acumula aún un ascenso del 6,36 por ciento.

Comparando este dato con el de fechas previas, acumula dos jornadas seguidas de subida.

La volatilidad de los últimos siete días es claramente superior a la acumulada en el último año, de manera que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

Perspectivas económicas para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por los conflictos políticos.

La inflación en los últimos años en Bolivia

El gobierno de Bolivia prevé una inflación superior al 7 por ciento. (Composición Infobae/Fotios: BCB - Andina)

Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno pronostica una inflación anual de 7,5 por ciento.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.