A cuánto cotiza el dólar paralelo en Bolivia este 8 de agosto de 2025

Precio del dólar en Bolivia (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El precio del dólar paralelo en Bolivia sigue subiendo y el boliviano no deja de perder valor. Tras el inicio de jornada de este viernes 8 de agosto de 2025, la moneda estadounidense subió más de un punto porcentual de su valor ante la divisa boliviana.

Precio del dólar hoy: 6,85 bolivianos.

Precio del dólar ayer: 6,75 bolivianos.

Cambio porcentual del dólar un día a otro: +1,44%.

Por qué subió el precio del dólar

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el movimiento en el tipo de cambio se da tras las recientes noticias sobre los vacantes en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) y en la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que propondrá a Stephen Miran, actual jefe del Consejo de Asesores Económicos y cercano a sus posturas, para ocupar temporalmente una vacante en el FOMC.

Por su parte, Bloomberg reportó que Christopher Waller sería el principal candidato para sustituir a Jerome Powell al frente de la FED y cuyo mandato concluye en mayo de 2026.

Al igual que Trump, Waller ha sido ampliamente crítico a la política monetaria cautelosa de Powell. Es importante mencionar que las medidas de la FED han respondido justamente a las políticas económicas de Trump y su golpe en los mercados.

Lo anterior ha reforzado las apuestas del mercado sobre recortes a la tasa de referencia antes de lo previsto, con más del 90% de los participantes esperando una disminución de 25 puntos base en la reunión de septiembre.

Pronósticos económicos para 2025

Lo que le espera a la economía boliviana este año (EFE/Luis Gandarillas)

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.