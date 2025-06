Tip de ortografía del día: fútbol, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo del inicio de la competición de fútbol Copa Mundial de Clubes de la FIFA, se recuerdan algunas claves para evitar el empleo inapropiado de expresiones o términos españoles y el abuso de extranjerismos en las informaciones sobre este y otros acontecimientos futbolísticos.

El anglicismo football se ha adaptado al español como futbol , forma usada en México y Centroamérica y como fútbol , extendida en el resto de los países.

Las voces clubes y clubs son adecuadas para formar el plural del término club .

El plural de la palabra córner , que se escribe con tilde por ser llana acabada en consonante distinta de – n o – s , puede ser córneres o córners , de acuerdo con la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas. No es adecuado, sin embargo, los córner .

Esta voz alterna con las expresiones saque de esquina o tiro de esquina .

La grafía penalti , acabada en i , es preferible a la forma original inglesa penalty. Su plural es penaltis . Según el Diccionario panhispánico de dudas , en algunos países como México, Colombia o Costa Rica se pronuncia también como esdrújula: pénalti (plural pénaltis ). No es adecuado en español emplear penalties ni penaltys.

Además, se recuerda que la variante penal es la forma más extendida en América.

La expresión el fuera de juego puede formar el plural de forma regular o mantenerse invariable: los fueras de juego o los fuera de juego .

A partir de la voz inglesa offside , se ha creado la adaptación órsay , con tilde por ser una palabra llana que no termina en vocal, -n ni – s . Su plural es orsais , sin tilde.

Triplete o tripleta son alternativas en español al anglicismo hat-trick , que se refiere al hecho de que un mismo jugador marque tres tantos en un mismo encuentro.

La persona que se encarga de hacer cumplir el reglamento recibe el nombre, entre otros, de árbitro , colegiado o, a partir del inglés referee , referí o réferi , con pronunciación aguda o esdrújula, estas últimas más frecuentes en América.

Para aludir a la tecnología que permite revisar en vídeo determinadas acciones, es posible emplear VAR , que puede interpretarse como sigla inglesa de video assistant referee o como acrónimo español de videoarbitraje , en una sola palabra y sin tilde (no vídeoarbitraje , video-arbitraje ni vídeo arbitraje o video arbitraje ).

Se recomienda mantener el artículo en la expresión por la banda derecha/izquierda .

El uso del adjetivo posesivo en lugar del artículo es propio del francés y del inglés y conviene evitarlo . Por tanto, lo recomendable es decir «Se lesionó en la pierna derecha», en lugar de «… en su pierna derecha».

La expresión inglesa goal average se ha adaptado al español como golaveraje , que convive con diferencia (o promedio ) de goles .

El sustantivo presión , empleado en los deportes con el sentido de ‘acoso que un equipo ejerce sobre el adversario, ya sea en bloque o individualmente , para dificultar sus acciones’, es preferible al anglicismo pressing .

Señalizar significa ‘colocar señales en un lugar, especialmente señales de tráfico para regular la circulación’ y señalar , entre otras acepciones, ‘hacer señal para dar noticia de algo’, de modo que, en fútbol, las faltas se señalan , no se señalizan . Tampoco es adecuada la expresión marcar una falta (o un penalti ) para indicar que se ha señalado.

El verbo alinear nunca lleva tilde en la vocal i de la raíz ( aline- ), por lo que lo apropiado es escribir alineo , alineas , alinea , alinean , entre otras formas conjugadas y no alíneo , alíneas , alínea ni alínean .

El término favoritismo es adecuado para referirse tanto a la preferencia injusta por algo o alguien, al margen de sus méritos, como a la ‘condición de favorito’ .

Tanto tiempo de descuento como tiempo añadido son expresiones válidas, ya que se añaden unos minutos que antes se habían descontado.

Es aconsejable que se emplee mejor jugador, jugador mejor valorado, jugador más valioso , etc. y no la sigla MVP ( most valuable player ).

Derb i es la adaptación gráfica de la voz inglesa derby , término con el que se alude al ‘partido disputado casi siempre entre dos equipos que mantienen gran rivalidad por pertenecer a una misma ciudad , región o autonomía’; mientras que clásico y superclásico suelen emplearse para el ‘partido de máxima rivalidad entre dos equipos muy laureados de un mismo país ’.

Las voces entreno , ampliamente extendida en América y cada vez más usada también en España y entrenamiento son igualmente válidas . Además, es posible decir que un jugador se entrena o que un jugador entrena .

La grafía espray , con e inicial, es preferible en español al anglicismo spray , tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas .

Zona de hinchas , aficionados , seguidores o forofos , o zona para la hinchada , la afición o, en algunos países, para la fanaticada o la porra son equivalentes en español preferibles a fan zone .

Una de las tecnologías que se incluirán en este evento será la cámara corporal que llevarán los árbitros durante los partidos. Esta expresión es una alternativa posible al extranjerismo body cam .

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.