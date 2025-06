M3GAN vuelve al ranking de películas de Netflix Venezuela a pocos días del estreno de su secuela

La secuela de M3GAN se estrenará en cines el próximo 26 de junio.

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Venezuela son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Netflix, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. La viuda negra

Cuando un hombre aparece muerto, la investigación del caso desbarata la imagen perfecta de su esposa y pone al descubierto su doble vida en este thriller basado en hechos reales.

2. M3GAN

Un ingeniero en robótica de una empresa de juguetes construye una muñeca realista que comienza a cobrar vida propia.

3. Corazón delator

Un amor que trasciende la muerte. Juan Manuel, un empresario frío, recibe el corazón de Pedro, un hombre humilde. Al investigar el origen de su donante, conoce a Valeria, la viuda y se enamora de ella. Ocultando su identidad, lucha por salvar el barrio de Pedro, sin revelar que en su pecho late su corazón.

4. Aquaman y el reino perdido

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo, de una destrucción irreversible.

5. Cámara policial

La película cuenta como en varios policías de Los Ángeles están siendo atormentados por un malévolo espíritu, que está relacionado con el asesinato de un joven negro a manos de dos policías, que tras saber que fueron grabados por una cámara de seguridad que fue destruida para su encubrimiento.

6. El Gato con Botas: El último deseo

Secuela de ‘El gato con botas’ (2011). El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas..

7. Noches de verano en Taipei (Love in Taipei)

Sus padres envían a una joven estadounidense a un programa de inmersión cultural en Taipei, donde comienza un nuevo viaje de autodescubrimiento y romance.

8. Campamento en Familia

Cuando la esposa del adicto al trabajo Tommy insiste en que pase más tiempo con su familia, él acepta inscribirse en Family Camp. Con lo que Tommy no contaba era con verse obligado a compartir una yurta en el campamento con la enorme familia Sanders.

9. Extraterritorial (Exterritorial)

Cuando su hijo desaparece en un consulado de EE. UU., una exsoldado de las fuerzas especiales hará lo imposible por encontrarlo.. y destapará una oscura conspiración.

10. Bad Influence

