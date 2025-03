Qué pasó un día como hoy: las efemérides del 9 de marzo

El actor Oscar Isaac nació un día como hoy (EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA)

Qué pasó un día como hoy

141: Liu Che, póstumamente conocido como el emperador Wu de Han, asume el trono sobre la dinastía Han de China.

590: Bahram VI es coronado como rey de Persia.

1230: Batalla de Klokotnitsa, el zar búlgaro Iván Asen II derrota a Teodoro del Despotado de Epiro.

1276: Augsburgo se convierte en una ciudad libre del Sacro Imperio.

1500: Zarpa de Lisboa rumbo a Calcuta la flota mandada por el portugués Pedro Álvarez Cabral, quien al final llega a las costas de Brasil.

1565: En Quito (Ecuador) se funda el Hospital Real de Misericordia y Caridad, actual Hospital de San Juan de Dios.

1595: En la provincia de Chiquimula (Guatemala) la imagen del Cristo Negro Crucificado llega a la ciudad de Esquipulas.

1687: En la villa de Santafé de Bogotá (en la actual Colombia), a las 22:00 sucede durante 15 minutos el Tiempo del Ruido, un fragor fortísimo de origen desconocido acompañado de un fuerte olor a azufre, que genera pánico en los habitantes de la ciudad.

1781: En Florida, Bernardo de Gálvez sitia el fuerte George.

1796: Se casan en Francia Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais.

Joaquin Phoenix interpretando a Napoleon Bonaparte y Vanessa Kirby a Josephine en la película de Apple NAPOLEON (Aidan Monaghan)

1809: Juan Clarós está a punto de liberar Barcelona de las tropas napoleónicas, pero un temporal lo impide.

1811: El general paraguayo Manuel Cabañas, de las fuerzas realistas, derrota al ejército de Manuel Belgrano en la Batalla de Tacuarí.

1831: En Francia se crea la Legión Extranjera.

1839: Se firma en Veracruz el tratado de paz entre México y Francia, que da fin a la Guerra de los pasteles.

1842: Se estrena la ópera de Giuseppe Verdi Nabucco, en La Scala de Milán.

1846: Se da por terminada la Primera guerra anglo-sij que enfrentó al Imperio británico con el Reino sij.

1862: Batalla naval de los ironclads, navíos blindados de la Guerra de Secesión estadounidense. Tras el ataque sureño con el USS Merrimack en Hampton Roads, Virginia, los norteños envían al acorazado USS Monitor. El resultado fue indeciso pero los norteños se quedaron con la bahía.

1868: En París se estrena la ópera Hamlet.

1873: En Canadá se funda la Real Policía Montada.

1902: En Madrid, el club de fútbol Real Madrid celebra su primer partido en una explanada que había en la avenida de la plaza de toros.

1908: En Milán (Italia) se funda el Football Club Internazionale Milano.

1916: Pancho Villa realiza una incursión militar contra la ciudad de Columbus, en Nuevo México.

Pancho Villa (INAH)

1916: Alemania le declara la guerra a Portugal.

1917: Manifestación obrera en San Petersburgo, contra la que los cosacos se resisten a cargar, en un preludio de la revolución rusa.

1921: Se funda el club Central Norte, de Salta, Argentina.

1923: En la Unión Soviética, la enfermedad obliga a Lenin a abandonar definitivamente el poder.

1924: Italia anexa a Fiume a su territorio.

1932: Se constituye el Gobierno del Estado libre de Irlanda, presidido por Éamon de Valera.

1933: En los Estados Unidos, en el marco de la Gran Depresión, el Congreso comienza sus 100 días de debate para votar la legislación del New Deal, propuesta por el presidente Franklin D. Roosevelt.

1936: La República Dominicana y Haití firman un tratado de fronteras

1937: Se casa el poeta Miguel Hernández.

1938: Promulgación del Fuero del Trabajo por el gobierno del General Franco.

1944: El general Pedro Pablo Ramírez dimite como presidente de la República Argentina.

1945: Los japoneses ocupan militarmente la Indochina francesa. Aviones B-29 estadounidenses atacan Tokio con bombas incendiarias matando a unas 100.000 personas.

1954: El periodista Edward R. Murrow, en su programa See it now, presenta un completo reportaje acerca de los excesos cometidos por el senador Joseph McCarthy durante los interrogatorios llevados a cabo cuando era presidente del Comité de Actividades Antiamericanas.

1955: Nikita Jrushchov es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética.

1957: Se registra un devastador terremoto de 8.6 en las islas Andreanof que provoca un tsunami.

1959: Se pone en venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo.

Barbie (Imagen Ilustrativa Infobae)

1961: El Sputnik 9 lleva a la perra Chernushka al espacio.

1973: España y China restablecen relaciones diplomáticas.

1979: En Copiapó (Chile) se funda el Club Regional Atacama.

1990: En Estados Unidos, toma juramento como General Surgeon (ministra de Salud) la Dra. Antonia Novello, siendo la primera mujer e hispana que ocupa este cargo.

1999: En Chile se funda el club de fútbol Deportes Copiapó.

2002: En Jerusalén, un terrorista palestino hace estallar una bomba que llevaba adosada a su cuerpo; mata a 11 personas y hiere a 54 en un café.

2008: En las elecciones generales celebradas en España gana el PSOE por lo que es reelegido presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Resultado final de las elecciones en escaños: PSOE 169 - PP 154 - Otros 27.

2014: Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en El Salvador.

2015: Ocurre el accidente aéreo de Villa Catelli.10 personas fallecen tras chocar en el aire dos helicópteros mientras estaban grabando el programa de supervivencia Dropped. Entre las víctimas había varios deportistas de élite franceses: La nadadora Camille Muffat, el boxeador, Alexis Vastine y la regatista Florence Arthaud

2016: Eclipse total de Sol, visto desde el sudeste asiático y Australia.

Eclipse total de Sol (AP)

2020: En México se realiza el paro nacional de mujeres para concienciar sobre los feminicidios y la violencia a la mujer.

Quién nació un día como hoy

1190: Pedro González Telmo, sacerdote católico español (f. 1246).

1213: Hugo IV de Borgoña, noble francés (f. 1272).

1285: Emperador Go-Nijō de Japón (f. 1308).

1291: Cangrande della Scala, noble italiano (f. 1329).

1454: Américo Vespucio, explorador y navegante italiano (f. 1512).

1522: Juan de Castellanos, poeta, cronista y sacerdote español (f. 1607).

1533: Esteban de Garibay, historiador y genealogista español (f. 1599).

1564: David Fabricius, astrónomo alemán (f. 1617).

1568: Luis Gonzaga, religioso jesuita italiano (f. 1591).

1589: Baltasar Moscoso y Sandoval, cardenal español (f. 1665).

1695: Martín Sarmiento, escritor y erudito benedictino español (f. 1772).

1734: Francisco Bayeu, pintor español (f. 1795).

1737: Josef Mysliveček, compositor checo (f. 1781).

1749: Honoré Gabriel Riqueti, político francés (f. 1791).

1750: Johann Friedrich August Tischbein, pintor alemán (f. 1812).

1753: Jean Baptiste Kléber, general francés (f. 1800).

1758: Franz Joseph Gall, fisiólogo alemán (f. 1828).

1809: Bettino Ricasoli, político italiano (f. 1880).

1811: Emilie de Villeneuve, religiosa francesa (f. 1854).

1814: Taras Shevchenko, poeta y pintor ucraniano (f. 1861).

1817: Francisco del Rosario Sánchez, político dominicano (f. 1861).

1856: Edward Goodrich Acheson, inventor estadounidense (f. 1931).

1859: Peter Altenberg, escritor austriaco (f. 1919).

1862: Carl H. Eigenmann, ictólogo estadounidense (f. 1927).

1865: João Simões Lopes Neto, escritor y folclorista brasileño (f. 1916).

1879: Carlo Tresca, anarquista italiano (f. 1943).

1881: Ernest Bevin, político y sindicalista británico (f. 1951)

1881: José P. Laurel, político filipino, presidente de Filipinas (1943-1945) (f. 1959).

1883: Umberto Saba, poeta italiano (f. 1957).

1888: Raquel Meller, cantante y actriz española (f. 1962).

1890: Viacheslav Mólotov, político soviético (f. 1986).

1892: Vita Sackville-West, poetisa y novelista británica (f. 1962).

1898: Bobby Vernon, actor estadounidense (f. 1939).

1900: Howard H. Aiken, ingeniero estadounidense (f. 1973).

1900: Otto Maria Carpeaux, ensayista, crítico literario y periodista austríaco nacionalizado brasileño (f. 1978).

1900: Tomislav II, duque croata (f. 1948).

1902: Luis Barragán, arquitecto mexicano (f. 1988)

Luis Barragán (Secretaría de Cultura)

1904: A. H. M. Jones, historiador británico (f. 1970).

1906: David Smith, escultor estadounidense (f. 1965)

1907: Mircea Eliade, filósofo y novelista rumano (f. 1986).

1909: Obafemi Awolowo, político nigeriano (f. 1987).

1910: Samuel Barber, compositor estadounidense (f. 1981).

1910: José Ignacio Palma, político chileno (f. 1988).

1916: Carles Fontserè, anarquista español (f. 2007).

1916: Klavdia Necháieva, aviadora militar soviética (f. 1942).

1918: Mickey Spillane, escritor estadounidense (f. 2006).

1923: Walter Kohn, científico austriaco nacionalizado estadounidense, premio nobel de química en 1998 (f. 2016).

1926: Celso Garrido Lecca, compositor peruano.

1927: Jaime de Armiñán, escritor y cineasta español.

1928: Antonio Molina, actor y artista flamenco español (f. 1992).

1929: Desmond Hoyte, médico y político guyanés, presidente de Guyana entre 1985 y 1992 (f. 2002).

1929: Zillur Rahman, político bangladesí, presidente de Bangladés entre 2009 y 2013 (f. 2013).

1930: Ornette Coleman, músico estadounidense (f. 2015).

1931: León Febres-Cordero Ribadeneyra, político ecuatoriano, presidente del Ecuador entre 1984 y 1988 (f. 2008).

1932: Walter Mercado, astrólogo puertorriqueño (f. 2019).

1933: Josefina Bilbao, política chilena.

1934: Raúl Calviño, locutor argentino (f. 2001).

1934: Yuri Gagarin, cosmonauta soviético (f. 1968).

1935: Andrew Viterbi, ingeniero electrónico y empresario estadounidense.

1937: Bernard Landry, político quebequense.

1937: Brian Redman, piloto de automovilismo británico.

1940: Raúl Juliá, actor puertorriqueño (f. 1994).

1941: Manuel Galiana, actor español.

1941: Antonio Gasalla, actor cómico argentino.

1942: Jim Beach, mánager británico y abogado de la banda Queen.

1942: John Cale, músico británico, de la banda The Velvet Underground.

1943: Bobby Fischer, ajedrecista estadounidense (f. 2008).

1944: Polo Polo, comediante mexicano (f. 2023).

Polo Polo (Derecha) (Cuartoscuro)

1945: Katja Ebstein, cantante alemana.

1945: Robin Trower, guitarrista británico, de la banda Procol Harum.

1945: Dennis Rader, asesino en serie estadounidense.

1948: Emma Bonino, política italiana.

1949: Isabel Tocino, política española.

1950: Diana Turbay, fue una abogada y periodista colombiana. (f. 1991).

1950: Danny Sullivan, piloto de automovilismo estadounidense.

1952: Uliana Semenova, baloncestista letona.

1954: Bobby Sands, político y activista británico.

1955: Teo Fabi, piloto de Fórmula 1 italiano.

1955: Ornella Muti, actriz italiana.

1956: Alejandro Giammattei, médico y político guatemalteco, presidente de Guatemala desde 2020.

1957: Mark Mancina, compositor estadounidense.

1957: Mona Sahlin, política sueca.

1957: Marco Muñoz, actor mexicano.

1959: Takaaki Kajita, físico japonés.

1960: Linda Fiorentino, actriz estadounidense.

1960: Zelimir Obradovic, entrenador de baloncesto serbio.

1963: Jean-Marc Vallée, director, editor, productor y guionista de cine canadiense (f. 2021).

1964: Juliette Binoche, actriz francesa.

1965: Elías Antonio Saca, político salvadoreño.

1965: Domingo Hernández Lárez, militar venezolano.

1967: Harry y Aura Cristina Geithner, actores y actrices colombianos.

1968: Youri Djorkaeff, futbolista francés.

1969: La India, cantante puertorriqueña.

1969: Mahmoud Abdul-Rauf, baloncestista estadounidense.

1970: Claudia López Hernández, política y activista colombiana. actual Alcaldesa Mayor de Bogotá

1970: Martin Johnson, exrugbista británico.

1970: Shannon Leto, baterista estadounidense, de la banda 30 Seconds to Mars.

Jared y Shannon Leto (REUTERS/Hollie Adams)

1971: Diego Torres, cantante y actor argentino.

1971: Johan Edlund, músico sueco, de la banda Tiamat.

1971: Juanmi García, futbolista español.

1972: Kerr Smith, actor estadounidense.

1972: Nacho Huett, actor de la televisión venezolana.

1973: Matteo Salvini, político italiano.

1973: Aaron Boone, beisbolista estadounidense.

1974: Ismael Serrano, cantautor español.

1974: Sophie Schütt, actriz alemana.

1975: Roy Makaay, futbolista neerlandés.

1975: Juan Sebastián Verón, futbolista argentino.

1976: Francisco Mancebo, ciclista español.

1977: Carlos Alberto Carvalho dos Anjos Júnior, futbolista brasileño.

1978: Lucas Neill, futbolista australiano.

1978: Chema Ruiz, bajista español, de la banda El Canto del Loco.

1979: Melina Pérez, luchadora profesional estadounidense.

1979: Oscar Isaac, actor guatemalteco.

1979: Óscar Martínez Cid, futbolista español.

1980: Chingy, rapero estadounidense.

1980: Matthew Gray Gubler, actor, director y modelo estadounidense.

1981: Goran Rubil, futbolista croata.

1983: Clint Dempsey, futbolista estadounidense.

1983: Maite Perroni, actriz y cantante mexicana.

1983: Wayne Simien, baloncestista estadounidense.

1984: Abdoulay Konko, futbolista francés.

1984: Guillaume Gillet, futbolista belga.

1985: Pastor Maldonado, piloto de automovilismo venezolano.

1986: Brittany Snow, actriz estadounidense.

1987: Bow Wow, actor y rapero estadounidense.

1987: Pirmin Schwegler, futbolista suizo.

1989: Taeyeon, cantante surcoreana, líder del grupo Girls' Generation.

1989: Yūdai Chiba, actor y modelo japonés.

1989: Klariza Clayton, actriz británica.

1990: Daley Blind, futbolista neerlandés.

1990: Bilel Ifa, futbolista tunecino.

1991: Giannis Anestis, futbolista griego.

1992: María Eugenia Suárez, actriz, cantante y modelo argentina.

1992: João Pedro, futbolista brasileño.

1993: Zakaria Labyad, futbolista neerlandés.

1993: Éider Arévalo, atleta colombiano.

1993: Stefano Sturaro, futbolista italiano.

1993: Suga, rapero surcoreano, integrante del grupo BTS.

1995: Ángel Correa, futbolista argentino.

1997: João Carvalho, futbolista portugués.

1997: Jesús Barco, futbolista peruano.

1997: Alaa Salah, activista sudanesa.

1998: Soojin, cantante surcoreana, ex integrante del grupo (G)I-dle.

1998: Jan Bamert, futbolista suizo.

1998: Benjamín Berríos, futbolista chileno.

1998: Kosta Aleksić, futbolista serbio.

1999: Aniek Nouwen, futbolista neerlandesa.

1999: Alberto Soro, futbolista español.

1999: Gabriel Rojas, futbolista chileno.

1999: Aaron Barquett, futbolista argentino.

1999: Maximiliano Lovera, futbolista argentino.

1999: Keanan Bennetts, futbolista inglés.

1999: Marta Zenoni, atleta italiana.

1999: Qona Christie, yudoca neozelandesa.

1999: Josué Rivera, futbolista salvadoreño.

1999: Carlos Cuesta Figueroa, futbolista colombiano.

1999: Kosuke Mashiyama, yudoca japonés.

1999: Fuka Nagano, futbolista japonesa.

2000: Marco Giordano, baloncestista argentino.

2000: Nicolás Morínigo, futbolista paraguayo.

2000: Federico Navarro, futbolista argentino.

2000: Nika Križnar, saltadora de esquí eslovena.

2000: Drew Kibler, nadador estadounidense.

2000: Akvilė Andriukaitytė, atleta lituana.

2000: Sven Mijnans, futbolista neerlandés.

2000: Khaby Lame, celebridad y personalidad de internet senegalés-italiano.

2001: Somi, cantante surcoreana.

2002: Usman Garuba, baloncestista español.

2004: Yoo Eun-mi, actriz surcoreana.

2005: Anina Hutter, ciclista suiza.

2018: Adriana, princesa de Suecia.

Oscar Isaac (EFE/Ettore Ferrari)

Muertes

1403: Bāyāzīd I, sultán Imperio otomano.

1661: Julio Mazarino, político, cardenal, diplomático y gobernante francés (n. 1602).

1806: Federico Gravina, marino español.

1811: Pedro Ríos, el Tambor de Tacuarí (12), niño soldado argentino (n. 1798).

1847: Mary Anning, paleontóloga británica (n. 1799).

1851: Hans Christian Ørsted, físico danés, descubridor del electromagnetismo.

1857: Domingo Savio (14), religioso italiano canonizado por la iglesia católica (n. 1842).

1881: Carolina Amalia de Augustenburg, reina consorte de Dinamarca (n. 1796).

1888: Guillermo I de Alemania, emperador prusiano.

1891: Amalie Dietrich, naturalista alemana (n. 1821)

1899: Enrique Villarroya y Llorens, político español, marqués (n. 1843).

1926: Mikao Usui, creador del reiki.

1929: Irineo Villarreal, militar mexicano (n. 1887).

1951: Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, militar español.

1952: Alexandra Kollontai, socialista, revolucionaria y feminista rusa (n. 1872).

1952: Gilberto Owen, escritor mexicano (n. 1904)

1955: Miroslava Stern, actriz mexicana de origen checoslovaco (n. 1925).

Miroslava Stern y Pedro Infante (Captura de pantalla YouTube)

1963: Jorge Daponte, piloto de automovilismo argentino (n. 1923).

1964: José Capuz, escultor español.

1964: Paul Emil von Lettow-Vorbeck, militar alemán.

1981: Max Delbrück, físico y biólogo alemán, premio nobel de fisiología o medicina en 1969.

1981: Telesforo Monzón, político español.

1983: José María Otero de Navascués, físico español (n. 1907).

1988: Kurt Georg Kiesinger, canciller alemán.

1989: Robert Mapplethorpe, fotógrafo estadounidense.

1990: Carmelo Viñas y Mey, profesor, investigador y académico español.

1991: Luis Gómez-Acebo, aristócrata español (n. 1934).

1992: Menájem Beguín, primer ministro israelí.

1993: Cyril Northcote Parkinson, historiador británico.

1993: Edwin Vásquez Cam, tirador peruano (n. 1922).

1994: Charles Bukowski, escritor y poeta estadounidense (n. 1920)

1994: Fernando Rey, actor español (n. 1917).

1995: Paco Jamandreu, diseñador y actor argentino (n. 1919).

1996: George Burns, actor estadounidense (n. 1896).

1997: Jean-Dominique Bauby, periodista francés, sobreviviente de un ataque cerebral (f. 1952).

1997: The Notorious B.I.G., rapero estadounidense; asesinado (n. 1972).

2002: Carlos Casares, narrador y ensayista español (n. 1941).

2003: José Manuel Blecua Teijeiro, filólogo español (n. 1913).

2003: Francisco Perelló, empresario y dirigente deportivo español (n. 1917).

2006: Geir Ivarsøy, informático noruego (n. 1957).

2007: Pedro Beltrán, guionista y actor español (n. 1927).

2010: Teresa Gutiérrez, actriz colombiana (n. 1928).[1]

2010: Ricardo Jurado, locutor argentino (n. 1926).

2011: David S. Broder, periodista estadounidense (n. 1929).

2012: José Tomás Sánchez, cardenal filipino (n. 1920).

2014: Carlos Moreno, actor argentino (n. 1938).

2015: Camille_Muffat, Florence Arthaud y Alexis Vastine (n 1989, 1957, 1986).

2016: Sergio Arellano Stark, militar chileno (n. 1921).

2017: Howard Hodgkin, pintor e impresor británico (n. 1932).

2018: Oskar Gröning, militar y criminal de guerra alemán (n. 1921).

2019: Bernard Binlin Dadié, escritor marfileño (n. 1916).

2020: Richard Guy, matemático británico (n. 1916).

2020: José Jiménez Lozano, escritor y periodista español (n. 1930).

2021: Erling Sven Lorentzen, armador, naviero e industrial noruego-brasileño (n. 1923).

2023: Robert Blake, actor estadonuidesense (n. 1933).

2023: Luis Antonio Ludueña, futbolista argentino (n. 1954).