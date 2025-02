El evangelio y las lecturas: la palabra del 28 de febrero

El Vaticano actualiza todos los días el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

En la Iglesia Católica, la Misa es considerada la celebración litúrgica más importante. Si bien es conocida por realizarse los domingos, en distintas parroquias se llevan a cabo entre semana, prácticamente todos los días.

Es por eso que el Vaticano actualiza todos los días las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son fundamentales en esta celebración eucarística. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Lectura del libro del Eclesiástico

Sirácida 6, 5-17

Las palabras amistosas multiplican el número de amigos,

los labios amables aumentan los saludos.

Es bueno que te saluden muchos;

pero que uno solo entre mil sea tu amigo íntimo.

Cuando hagas una nueva amistad, vete con tiento;

no te le confíes tan fácilmente,

pues hay amigos que lo son por conveniencia

y no son fieles en el día de la desgracia.

Hay amigos que se vuelven enemigos

y descubren con afrenta los motivos del pleito.



Hay amigos que te acompañan a comer,

pero nunca se aparecen en la hora de las penas: cuando te va bien, están contigo,

cuando te va mal, huyen de ti;

si te ocurre una desgracia, cambian de actitud

y se esconden de tu vista.

Aléjate de tus enemigos

y sé precavido con tus amigos.



El amigo fiel es un refugio que da seguridad;

el que lo encuentra, ha encontrado un tesoro.

El amigo fiel no tiene precio:

ningún dinero ajusta para comprarlo.

El amigo fiel es un tónico de vida.

Los que aman al Señor lo encontrarán;

el que teme al Señor sabe ser fiel amigo

y hace a sus amigos como él.

El evangelio de hoy

El evangelio y las lecturas son la pieza central en las Misas (Reuters)

Lectura del santo evangelio según san Marcos

Marcos 10, 1-12

En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania y de nuevo se le fue acercando la gente; él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa?”



Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre”.



Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio”.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

