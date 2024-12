K-dramas: “The Tale of Lady Ok”, “Una Maleta” y otros estrenos para ver en Netflix

Lim Ji Yeon en "The Tale of Lady Ok" - Netflix/JTBC

Nuevos y variados K-dramas llegaron para preparar el maratón del primer fin de semana de diciembre. Desde dramas históricos hasta thrillers de acción han sido agregado al top 10 de lo más visto en Netflix Corea del Sur.

Una de las adiciones es The tale of Lady Ok, que entre su casting brilla la participación de la actriz Lim Ji-yeon, conocida por su aclamado papel de villana en el K-drama de suspenso La Gloria (estrenado en 2022; aún disponible en algunas regiones en Netflix). Junto a ella, está el apuesto Choo Young-woo, reconocido por sus papeles en los dramas Erase un amor rural y Oasis.

Junto a esta serie surcoreana escrita por Park Ji-sook, sobre romance, se encuentran otros estrenos que podrían no estar disponibles en la región; sin embargo, no hay que preocuparse porque pronto Netflix podría comenzar a liberar sus episodios. Mientras tanto, puedes apuntar las tendencias en Corea del Sur para estar al día con lo último del Hallyu.

Top 10 de K-dramas

1.- The Tale of Lady Ok

Ambientada durante el periodo Joseon, Ok Tae Young es una experta legal reconocida por su inteligencia, ética de trabajo y habilidades atléticas. A pesar de enfrentar situaciones difíciles, siempre está dispuesta a ayudar a los demás, ganándose así el cariño de quienes la rodean. Sin embargo, guarda un secreto: su nombre, marido y estatus son ficticios. Conoce a Cheon Seung Whee, un narrador de cuentos que recorre el país recitando novelas. Al conocer a Ok Tae Young, se enamora de ella al instante y decide permanecer a su lado, brindándole apoyo incondicional.

Una esclava fugitiva tiene un secreto. Un narrador errante se enamora de ella a primera vista. (Netflix).

2.- Una maleta

Un servicio de matrimonios clandestino queda al descubierto cuando una maleta aparece en la orilla de un lago y deja en evidencia la extraña unión de una pareja.

El drama producido por Netflix, combina romance, misterio y melodrama en una intrigante historia ambientada en un mundo donde el amor puede contratarse bajo estrictos acuerdos. Credito: netflix

3.- Lee, el agente de libertad condicional

Lee Han Shin (Go Soo), un exabogado convertido en agente de libertad condicional, se dedica a evitar que los reclusos abusen del sistema de libertad condicional mediante dinero, contactos o falsedades. Sin embargo, se muestra compasivo con aquellos que están injustamente presos y los ayuda siempre que puede. Han Shin se asocia con el detective estrella An Seo Yun (Kwon Yu Ri) y el legendario usurero y aliado inesperado Choi Hwa Ran (Baek Ji Won) con el objetivo final de enfrentarse a Ji Myeong Seop (Lee Hak Joo), el heredero de un negocio familiar de segunda generación que cree estar por encima de la ley. ¿Podrá este insólito grupo tener éxito en su batalla contra la corrupción?

Lee, el agente de libertad condicional es una serie de televisión surcoreana escrita por Park Chi-hyung, dirigida por Yoon Sang-ho. (Viki)

4.- Chef Paik & Les Miserables

Un proyecto de transformación donde los concursantes se reúnen en un estudio que fue renovado de una fábrica abandonada de 40,000 pyeong para aprovechar la primera y última oportunidad de cambiar sus vidas, realizando duras misiones al estilo espartano diseñadas por Baek Jong Won. Se espera que sea un programa de telerrealidad especial que capture simultáneamente personajes poderosos, narrativas que cambian la vida y el encanto de conmovedores documentales humanos.

5.- Cuando el teléfono suena

El tenso matrimonio entre un político en ascenso y su esposa muda empieza a desmoronarse cuando un secuestro cambia sus vidas por completo.

Cuando el teléfono suena es un K-drama de 12 capítulos. (Soompi/Netflix)

6.- Amor en fermentación

La exoficial de fuerzas especiales convertida en vendedora de licor, Chae Yong Ju (Kim Se Jeong), es la mejor de su empresa gracias a su personalidad enérgica y su increíble fuerza, aunque a menudo deja de lado sus propios sentimientos por ayudar a los demás. Sin embargo, cuando su sucursal corre el riesgo de cerrar, Yong Ju está dispuesta a hacer lo que sea para mantenerla abierta. Decide reclutar a Yun Min Ju (Lee Jong Won), un maestro cervecero talentoso, pero la tarea no será fácil: Min Ju lleva una vida tranquila en el campo, alejado de los demás para evitar sentirse abrumado por las emociones ajenas. ¿Podrán estos opuestos hallar un modo de trabajar juntos y encontrar el amor en el proceso? Este drama coreano de 2024 fue dirigido por Park Seon Ho.

En Amor en fermentación los sentimientos entre dos especialistas de la cerveza comienza a crecer como espuma. (Viki)

7.- El Sr. Plancton

Un hombre perseguido por la desgracia se dispone a hacer el último viaje de su vida en compañía de su ex, la mujer más desafortunada del mundo.

Miniserie de romance donde las aventuras corren por la joven más desafortunada del mundo. (Netflix)

8.- Family by Choice (Familia por elección)*

Un romance juvenil sobre dos hombres y una mujer que no tienen parentesco consanguíneo pero que se trataron como familia durante su adolescencia y cómo se reencuentran después de 10 años.

El drama de una familia inusual muestra una serie de eventos que atrapan a los espectadores. (FlixPatrol)

9.- Zombiverso

En Corea, un virus zombi está fuera de control. ¿Quién superará a los muertos vivientes ante desafiantes misiones y logrará salvarse?

Un valiente grupo de celebridades deberá hacer todo lo necesario para sobrevivir a un apocalipsis zombie. (Netflix)

10.- King of Karaoke: VS (Rey del karaoke)*

El nuevo programa de audición de supervivencia de Mnet, “KING OF KARAOKE: VS”, te invita al mundo del enfrentamiento de karaoke. Una diversa variedad de participantes de todo el país compite por el premio de 100,000 dólares.

Un programa que pone a competir a varias personas con talento para cantar en el Karaoke. (FlixPatrol)

* El nombre de algunas series podría variar ya que actualmente su título solamente está disponible en inglés.