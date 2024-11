Tres puntos para el equipo local: Girona 4-3 Leganés

LaLiga tiene dos torneos al año. (Narrativa)

Leganés no consiguió doblegar a Girona, que ganó 4-3 durante el duelo celebrado este sábado en el Montilivi.

Girona llegó con ganas de retornar a la senda de la victoria después de sufrir una derrota por 1-0 en el partido anterior ante Las Palmas. En el lado de los visitantes, Leganés ganó en su feudo 3-0 su último encuentro en la competición frente a Celta.

Tras el marcador, el conjunto gerundés es décimo al finalizar el partido, mientras que Leganés es decimoquinto.

El primer equipo en marcar fue Girona, que inauguró el luminoso gracias al acierto de cara a portería de Miguel Gutiérrez en el minuto 21. No obstante, Leganés reaccionó e igualó la contienda gracias a un tanto de Renato Tapia a los 24 minutos. Sin embargo, el once gerundés tomó la delantera en el marcador estableciendo el 2-1 con un gol de Arnau Martínez a los 31 minutos. Puso las tablas el once visitante a través de un tanto de Juan Cruz justo antes del silbatazo final, en concreto en el 41, terminando de esta manera el primer periodo con un 2-2 en el marcador.

Tras el descanso llegó el gol para el equipo local, que aprovechó la jugada para atravesar la red de su contrincante con un gol de pena máxima de Stuani en el minuto 62. Posteriormente marcó el once gerundés en el minuto 73 mediante un tanto en su propio arco de Sergio González. Pero posteriormente el conjunto madrileño a los 77 minutos se aproximó en el marcador por medio de un gol de Munir. Finalmente, el enfrentamiento concluyó con un 4-3 en el luminoso.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Girona dio entrada a Stuani y Oriol Romeu por Miovski y Silvi Clua, mientras que Leganés dio entrada a Óscar Rodríguez, Munir, Rosier, Javi Hernández y Roberto López por Yvan Neyou, Alti, Cissé, Sergio González y Brašanac.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a seis jugadores, dos para los locales y cuatro para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Gazzaniga y Oriol Romeu y por parte de los visitantes para Yvan Neyou, Nastasić, Munir y Óscar Rodríguez.

Con estos tres puntos, Girona ocupó el décimo puesto con 15 puntos, mientras que Leganés se situó en el decimoquinto puesto con 11 puntos al finalizar el encuentro.

En el siguiente partido de LaLiga, Girona jugará contra Getafe a domicilio y Leganés se enfrentará a Sevilla en casa.