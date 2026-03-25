El principal indicador de la BMV registró alza de 3,67% al cierre de este 25 de marzo

Sesión de alzas para el índice mexicano, que terminó la sesión de mercado del miércoles 25 de marzo con fuertes ascensos del 3,67%, hasta los 68.187,60 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 68.267,20 puntos y un mínimo de 66.008,54 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,31%.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula un incremento del 3,66%. El índice mexicano se sitúa un 4,77% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 6,32% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (64.134,90 puntos).