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El principal indicador de la BMV registró alza de 3,67% al cierre de este 25 de marzo

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de alzas para el índice mexicano, que terminó la sesión de mercado del miércoles 25 de marzo con fuertes ascensos del 3,67%, hasta los 68.187,60 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 68.267,20 puntos y un mínimo de 66.008,54 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,31%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula un incremento del 3,66%. El índice mexicano se sitúa un 4,77% por debajo de su máximo del presente año (71.601,35 puntos) y un 6,32% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (64.134,90 puntos).

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