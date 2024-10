Ranking Prime Video: estas son las películas más vistas por el público colombiano

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo todavía es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Colombia son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Prime Video, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Pasajero 666 (Ряд 19)

Una joven doctora junto a su hija de 6 años viajan en un vuelo nocturno en medio de una terrible tormenta. En un avión medio vacío y ante las inexplicables muertes de los pasajeros, ella comenzará a perder la conexión con la realidad y se verá obligada a revivir las peores pesadillas de su infancia

2. Winnie de Pooh: Miel y Sangre 2 (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2)

En lo más profundo del Bosque de los Cien Acres, crece una furia destructiva cuando Winnie-the-Pooh, Piglet, Owl y Tigger ven peligrar su hogar y sus vidas después de que Christopher Robin revelara su existencia. No queriendo seguir viviendo en la sombra, el grupo decide llevar la lucha al pueblo de Ashdown, hogar de Christopher Robin, dejando un sangriento rastro de muerte y caos a su paso. Winnie y sus salvajes amigos demostrarán a todo el mundo que son más mortíferos, más fuertes y más listos de lo que nadie podría imaginar y conseguirán vengarse de Christopher Robin, de una vez por todas.

3. Kill Boy (Boy Kills World)

Boy (Bill Skarsgård) es un joven que deberá enfrentarse a la desquiciada matriarca de una corrupta dinastía postapocalíptica que lo dejó huérfano, sordo y sin voz. Tras vivir una trágica infancia, un enigmático chamán (Yayan Ruhian) le convertirá en un instrumento de venganza y lo soltará en su lejana distopía en vísperas de la matanza anual de disidentes. Intentando encontrar su lugar, Boy se unirá a un grupo de resistencia a la vez que mantendrá intensas discusiones con el fantasma de su rebelde hermana pequeña.

4. Bajo vigilancia

Mientras está de servicio en la sala de cables, un agente federal escucha mientras el objetivo es atacado en su casa por un escuadrón de asesinos. Sin quemar el cable, debe proteger la investigación y la vida del objetivo de los confines de una habitación a cincuenta millas de distancia.

5. Bruce Springsteen and the E Street Band: Diarios de carretera

La preparación detrás de escena de la gira mundial 2023-2024 de Bruce Springsteen.

6. Quiero que me mantengan

Mónica y José son dos jóvenes de barrio que, cansados de sus trabajos de medio pelo y de las presiones de la vida, deciden buscan alternativas para para mejorar su situación, es así como abandonan sus empleos y se aventuran a montar su propio negocio, pero el emprendimiento no les funciona y terminan quebrados.

7. Rivales (Challengers)

Casada con un campeón con una mala racha de derrotas, la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando éste debe enfrentarse a Patrick - su antiguo mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan y las tensiones se disparan, Tashi debe preguntarse a sí misma cuánto le costará ganar.

8. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

9. All Hallows Eve (All Hallow's Eve)

Eve celebra su cumpleaños en la noche de Halloween y descubre que es una bruja. Por si fuera poca sorpresa, accidentalmente invocará a una vieja familiar que busca esclavizar a toda la ciudad.

10. Sol de justicia (Killer Heat)

Un detective privado expatriado acepta investigar una muerte sospechosa en Creta, Grecia, dentro de una familia con celos muy arraigados.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.