Cuál es el evangelio de hoy: las lecturas para este 2 de octubre

La Misa, el acto de cultomás importante del catolicismo, es conocida por llevarse a cabo todos los domingos, sin embargo, no es el único día.

En prácticamente todas las parroquias del mundo en esta religión se realiza esta celebración litúrgica entre semana, casi todos los días. La constancia de esta celebración puede cambiar dependiendo de la comunidad y las circunstancias locales.

Lo que también cambia son las lecturas y evangelios que se leen en estas Misas, aquellos pasajes de la Biblia extraídos para compartir el mensaje de Jesucristo.

Es por eso que diariamente el Vaticano publica la versión actualizada del evangelio y las lecturas. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas del día

Lectura del libro de Job

Job 9, 1-12. 14-16

Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos:

"Sé muy bien que el hombre

no puede hacer triunfar su causa contra Dios.

Si el hombre pretendiera entablar pleito con él,

de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno.

El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa.



¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante?

En un instante descuaja las montañas

y sacude los montes con su cólera;

él hace retemblar toda la tierra

y la estremece desde sus cimientos.

Basta con que dé una orden y el sol se apaga;

esconde cuando quiere a las estrellas;

él solo desplegó los cielos

y camina sobre la superficie del mar.

El creó todas las constelaciones del cielo:

la Osa, Orión, las Cabrillas y las que se ven en el sur;

él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número.



Cuando pasa junto a mí, no lo veo;

cuando se aleja de mí, no lo siento.

Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá?

¿Quién podrá decirle: 'Qué estás haciendo?'



Si Dios me llama a juicio,

¿cómo podría yo rebatir sus acciones?

Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio

que implorar su misericordia.

Si yo lo citara a juicio y él compareciera,

no creo que atendiera a mis razones".

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Mt 18, 1-5. 10

En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: "¿Quién es más grande en el Reino de los cielos?"



Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: "Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí.



Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo''.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

