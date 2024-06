Tu guía del fin de semana: K-dramas en Netflix para ver sin parar

El drama de comedia que está gustando al público. (Netflix)

La lista semanal de K-dramas más populares en Netflix Corea del Sur ha presentado una actualización interesante, reflejando la creciente diversidad en las preferencias de los espectadores. Aunque los dramas coreanos se destacan por sus altos niveles de producción, tramas envolventes y personajes en situaciones complejas, la selección más reciente sorprende con la inclusión de tres anime y un drama romántico de época.

La calidad y aceptación de estas producciones que se salen de la categoría de K-dramas han sido suficientes para asegurarles un lugar en este ranking, evidenciando así una apertura a nuevas formas de entretenimiento más allá del ya tradicional K-drama.

Top de K-dramas

1.- Ella de día, otra de noche

Una veinteañera atrapada entre dos generaciones ―la propia por las noches y la de una mujer de 50 años de día― empieza a trabajar para un fiscal implacable.

El drama de comedia que está gustando al público. (Netflix)

2.-Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Guardianes de la noche)

Este anime está basado en el período Taisho en Japón. Tanjiro, un chico de buen corazón que vende carbón para vivir, descubre que su familia fue masacrada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor Nezuko, la única sobreviviente, ha sido transformada en un demonio. Aunque devastado por esta cruda realidad, Tanjiro se compromete a convertirse en un ‘cazador de demonios’ para poder devolverle la forma humana a su hermana y matar al demonio que masacró a su familia.

Demon Slayer 3 (Netflix/Ufotable)

3.- Agentes del misterio

Seis «agentes del misterio» con mucha química tienen seis horas para resolver misterios paranormales usando su ingenio y trabajando en equipo.

Seis agentes enigmáticos con una química excepcional se sumergen en sucesos peculiares. (Netflix)

4.- Jerarquía

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado logra abrir una grieta en ese mundo insondable.

El 0.01% superior de los estudiantes controla la ley y el orden en la Escuela Secundaria Jooshin, pero un estudiante de traslado secreto agrieta su mundo indomable. (Netflix)

5.- La reina del divorcio (Queen of divorce)

El solucionador de divorcios más experto de Corea y un abogado excéntrico que ofrece soluciones para matrimonios problemáticos, castigando a los cónyuges infieles en el proceso.

Serie de drama y comedia estelarizado por Lee Ji-ah y Kang Ki-young. (Prime Video)

6.- Academia de golf

Después de que una deportista profesional descubre su talento natural para el golf, un niño se embarca en un viaje para convertirse en el mejor jugador del mundo.

Rising Impact es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki. (Netflix)

7.- Kaiju No. 8

En un mundo plagado de criaturas conocidas como Kaiju, Kafka Hibino aspiraba a alistarse en la Fuerza de Defensa. Hace una promesa ir con su amiga de la infancia, Mina Ashiro, pero pronto, la vida los lleva por caminos separados. Mientras trabaja limpiando después de las batallas de Kaiju, Kafka conoce a Reno Ichikawa. La determinación de Reno de unirse a la Fuerza de Defensa reaviva la promesa de Kafka de unirse con Mina y proteger a la humanidad.

Kaiju No. 8, también conocido como 8Kaijuu o Monster #8, fue creada por Naoya Matsumoto. (ScreenRant logo)

8.- El mejor béisbol

Jugadores de béisbol aficionados se enfrentan a profesionales del deporte en un campeonato para determinar qué equipo es el ganador absoluto.

Esta serie coreana pone al espectador en los zapatos de jugadores amateurs de beisbol. (Netflix)

9.- The 8 Show

Ocho personas atrapadas en un misterioso edificio de ocho pisos participan en un juego tentador pero peligroso en el que ganan dinero conforme pasa el tiempo.

The 8 Show examina las injusticias sociales con una mirada crítica hacia el formato reality. (Netflix)

10.- Bridgerton

Mientras las debutantes anhelan ser los diamantes más relucientes del baile, una discreta gema con una doble vida descubre su propio brillo entre secretos y sorpresas.

(Netflix)

En estos últimos días las preferencias de los usuarios de la plataforma cambiaron, dejando algunos títulos fuera de la lista, manteniendo a otros en su nivel de popularidad y dejando entrar a otros shows.

No hay que perder de vista que algunos títulos solo están disponibles en Corea del Sur y que están marcando tendencia de lo que pronto podrá verse en esta región, así que no hay que perder los ánimos en caso de que no se puedan ver en el catálogo actual de Netflix.