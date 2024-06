Ortografía y redacción: desembarco de Normandía, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo del 80.º aniversario del desembarco de Normandía, se ofrece a continuación una serie de claves para una adecuada redacción de las noticias relacionadas con esta efeméride.

La Ortografía de la lengua española señala que las expresiones que se utilizan para aludir a un acontecimiento histórico de forma directa y transparente no requieren mayúscula , salvo en los elementos que así lo necesiten (como los nombres propios de persona o ciudades). Por eso, en este caso, la forma preferible es desembarco de Normandía .

En aniversarios o celebraciones, lo adecuado es mantener el ordinal o emplear los números romanos : «La familia real británica conmemora el 80.º aniversario del Día D» o también «El presidente viajará a Francia para conmemorar el LXXX aniversario del desembarco de Normandía». Al leer el número, es admisible emplear el cardinal , por lo que 80.º aniversario puede leerse octogésimo aniversario u ochenta aniversario .

Para referirse en concreto a los acontecimientos del 6 de junio de 1944, es habitual y adecuado emplear la mayúscula inicial en las palabras día y hora , pues se consideran el Día D y la Hora H por antonomasia .

No obstante, en el lenguaje militar y por extensión en otros ámbitos, se usan las expresiones día D y hora H de modo genérico para referirse a un momento señalado o clave («Llegó el día D para la selección argentina», «La medianoche será la hora H del lanzamiento del nuevo producto»). En estos casos, lo adecuado es escribir las palabras día y hora con inicial minúscula.

En las informaciones que rememoran el desembarco de Normandía es frecuente que se cite la hora de la madrugada en la que comenzó. El modo recomendado de escribir las horas es separándolas de los minutos con el signo de dos puntos pegado a los dígitos que lo preceden y lo siguen ( 6:30 ), lo cual no significa que usar el punto sea incorrecto ( 6.30 ). En un texto informativo, no es necesario añadir un cero antes del 6 y, de emplear la abreviatura a. m. , esta se escribe con puntos y espacio (no am ni a.m. ).

La Ortografía de la lengua española señala que, en los nombres geográficos formados por un sustantivo común (el tipo de accidente geográfico) y un nombre propio o un adjetivo , el primero se escribe de forma general con inicial minúscula . Así, la escritura correcta del brazo de mar entre Francia y Gran Bretaña es canal de la Mancha (no Canal de la Mancha ni canal de La Mancha ).

Del mismo modo, la palabra playa se escribe con minúscula en los nombres que se dieron a las diferentes zonas de costa en las que se produjo el desembarco: playa de Omaha , playa de Utah …

Aunque en los nombres de los conflictos bélicos lo habitual es que el sustantivo guerra aparezca en minúscula, en el caso de los conflictos mundiales «el uso ha fijado como nombre propio singularizador las expresiones Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial , con inicial mayúscula en todos sus componentes», como señala la Ortografía .

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.