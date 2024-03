Lecturas y evangelio del 5 de marzo: meditación y reflexión

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración católica de este martes, actualizados por el propio Vaticano.

Es importante mencionar que al llevarse acabo Misas prácticamente todos los días, el Vaticano actualiza la palabra del día diariamente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de este 5 de marzo

Lectura de la profecía de Daniel

Dn 3, 25. 34-43

En aquel tiempo, Azarías oró al Señor, diciendo:

“Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca;

por el honor de tu nombre no rompas tu alianza;

no apartes de nosotros tu misericordia,

por Abraham, tu amigo,

por Isaac, tu siervo,

por Jacob, tu santo,

a quienes prometiste multiplicar su descendencia,

como las estrellas del cielo y las arenas de la playa.



Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos

frente a los demás pueblos

y estamos humillados por toda la tierra,

a causa de nuestros pecados.

Ahora no tenemos príncipe ni jefe ni profeta;

ni holocausto ni sacrificio ni ofrenda ni incienso;

ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia.

Por eso, acepta nuestro corazón adolorido

y nuestro espíritu humillado,

como un sacrificio de carneros y toros,

como un millar de corderos cebados.

Que ése sea hoy nuestro sacrificio

y que sea perfecto en tu presencia,

porque los que en ti confían no quedan defraudados.

Ahora te seguiremos de todo corazón;

te respetamos y queremos encontrarte;

no nos dejes defraudados.

Trátanos según tu clemencia

y tu abundante misericordia.

Sálvanos con tus prodigios

y da gloria a tu nombre”.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 18, 21-35

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó: “No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”.



Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda.



Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: ‘Págame lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda.



Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.



Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano”.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

