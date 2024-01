Webtoons: cuáles son las historias más populares de esta semana y la calificación de sus seguidores

Conoce las historias más populares de esta semana en la plataforma de Webtoons (Jovani Pérez)

Los webtoons son historietas en formato digital que surgieron en Corea del Sur, el género ha ganado popularidad en los últimos años gracias a que algunas historias han logrado llegar a la televisión a través de K-dramas como Propuesta laboral, True Beauty, Lucky Romance, entre otros.

El webtoon a diferencia de otros formatos se publica en una sola imagen vertical con el objetivo de que sea fácil de leer en dispositivos móviles. Las obras destacan por estar a color y tratar diferentes tópicos que atraen a sus lectores.

Uno de los portales que dio el salto fuera de Corea del Sur fue Webtoons, la plataforma se ha extendido a nivel global y se ha asentado en diferentes países captando la atención de nuevas audiencias.

La página cuenta con un ranking semanal con sus historias más populares y acá te compartimos cuáles son los 10 mejores webtoons de este 17 de enero.

1.- La emperatriz divorciada

Vistas: 287.4M

Calificación: 9.88

Publicación: Todos los viernes

Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

2.- Caída del espacio

Vistas: 231.7M

Calificación: 9.84

Publicación: Todos los jueves

Kade vive una vida tranquila y solitaria… ¡hasta que una adorable chica alienígena se estrella en su jardín! Al abrir las puertas de su hogar, ¿logrará esta chica de otro planeta abrir el corazón de Kade?

3.- Este matrimonio está destinado a fracasar

Vistas: 9.9M

Calificación: 9.74

Publicación: Todos los sábados

Cuando Inés, de seis años, vio al apuesto heredero de la Casa Escalante, rápidamente lo convirtió en su prometido. Dado que los hombres nobles son todos iguales, pensó que sería mejor elegir a uno bonito. ¡Pero Carsen aún no está listo para este tipo de compromiso y pasa la próxima década y media evitando el matrimonio a toda costa! Por suerte, eso no es ningún problema para Inés, ya que este fracaso matrimonial es exactamente lo que ella quiere. De hecho, él tiene su bendición para seguir adelante con sus amoríos mientras se mantenga fuera de su negocio. Desafortunadamente, seguir saliendo con otras chicas no es tan divertido cuando tu prometida te da permiso. ¿Y no significa esto que ella también lo está engañando? Ahora, Carsen está decidido a cambiar la opinión de Inés sobre él y demostrar que puede ser el marido que siempre ha querido.

4.- Yo soy la reina en esta vida

Vistas: 22.5M

Calificación: 9.87

Publicación: Todos los martes

El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

5.- Mi liberación en tu fuego

Vistas: 5.7M

Calificación: 9.84

Publicación: Todos los lunes

Diez años atrás, una niña le salvó la vida a un dragón. No imaginaban que las vueltas del destino los unirían nuevamente cuando la propiedad familiar de Lucina resulta invadida por la temible nación Tayar, liderada por el rey Hakan. Después de que la egoísta madrastra de Lucina la ofreciera en matrimonio a Hakan a cambio de sus vidas, Lucina se da cuenta de que está destinada a viajar al árido reino de Tayar y casarse con su rey que parece ser brutal. ¿Qué tendrá guardado el destino para esta extraña pareja? ¿Catástrofe o romance?

6.- Contrato a Mordiscos

Vistas: 22.1M

Calificación: 9.79

Publicación: Todos los jueves

¿Quién necesita medicamentos cuando una mordida de vampiro puede mejorarnos al instante? Chae-i sufre de dolor de cabeza crónico lo que le ha provocado una terrible reputación como actriz. Al sentir mejoría, después de haber sido mordida por el famoso Ijun —quien resulta ser un vampiro— ella le pide que la siga mordiendo, a cambio, Ijun le propone una relación por contrato. ¿Qué lo motiva? ¿Chae-i encontrará mejoría?

7.- Operación: Amor puro

Vistas: 6M

Calificación: 9.89

Publicación: Todos los lunes

Es difícil salir con alguien que no te da la hora del día. Su-ae Shim lo sabe mejor que nadie por haber salido durante años con su indiferente novio, Minu Kang. Por veces desea poder parecerse a su carismática hermanastra, Ra-im, quien parece tenerlo todo. Pero la vida da un giro extraño cuando Su-ae descubre un teléfono inteligente con tapa llamado Jellypop. Jellypop tiene mucho que decir sobre su vida amorosa, especialmente cuando Su-ae se aleja cada vez más de Minu y se encuentra más a menudo con su amigo, Eunhyeok. Al mismo tiempo, Su-ae se percata de una creciente sospecha de que Minu y Ra-im podrían ser más que amigos. ¡Su-ae necesitará un milagro para navegar por los altibajos del romance de la preparatoria!

8.- Apuesta de amor

Vistas: 90.2M

Calificación: 9.78

Publicación: Todos los lunes

Es el último año y Sara Lin acaba de cumplir 18. Tiene grandes amigos, un padre genial (o por lo menos así lo cree él) y mucho por delante. Lo último que necesita es preocuparse por su primer beso. Pero todo esto está a punto de cambiar porque su buen amigo Patrick la acaba de desafiar con una apuesta que la llevará al amor, el sufrimiento o la vergüenza… o quizás a las tres cosas.

9.- Libre en sueños

Vistas: 30.4M

Calificación: 9.89

Publicación: Todos los jueves

Jeongmin es una chica solitaria que va a la preparatoria y es objeto de las burlas y el bullying de Juhyeon, la joven más popular del aula. Durante la escuela primaria, ambas eran amigas, pero su amistad terminó cuando Juhyeon le pidió a Jeongmin que solo fuera amiga de ella. Juhyeon se aprovecha de esta «traición» para insultar a Jeongmin y aislarla del grupo. Jeongmin tiene una sola forma de escapar de su calvario: los sueños lúcidos. Un día, un hombre misterioso aparece en sus sueños y le ofrece ayuda para vengarse de Juhyeon...

10.- Cuentos del Olimpo

Vistas: 212.1M

Calificación: 9.75

Publicación: Todos los domingos

Sé testigo de lo que los dioses hacen… después del atardecer. Las amistades y las mentiras, los chismes y las fiestas salvajes y por supuesto, los amores prohibidos. Parece ser que los dioses no son muy diferentes a nosotros, especialmente cuando se meten en problemas. Esta historia súper adictiva y con mucho estilo es una de las mejores de la mitología, vista desde los ojos de Perséfone, como nunca la habías visto.

Qué son los webtoons

El stand de Webtoon Entertainment durante un festival de cómics en París, Francia. (WEBTOON Entertainment/Handout via REUTERS)

Daum fue uno de los primeros sitios en internet en el que se comenzaron a publicar este tipo de historietas y hace una década la plataforma Naver lanzó su propia plataforma a nivel global bajo el nombre de Webtoons.

El formato está pensado para que sea leído en un teléfono móvil y los diseños están basados en páginas y paneles. La página web lanzada por Naver Corporation cuenta con aplicación disponible para Android y iPhone, ésta tiene la función de descargar el capítulo de la serie que quieras para que la puedes leer en cualquier momento sin la necesidad gastar datos.

La firma de investigación de mercado Proficient Market Insights prevé que para 2028 el mercado de los webtoons tenga un valor de 26.200 millones dólares, esto como resultado del enfoque global que tiene la industria.