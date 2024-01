La planta medicinal que ayuda a la memoria y combate la disfunción eréctil

Las plantas medicinales y los suplementos son una opción ideal para aquellos que buscan un apoyo extra para el combate de enfermedades, malestares y padecimientos (Imagen ilustrativa Infobae)

En un mundo donde el ritmo de vida acelerado y el estrés pueden afectar nuestra salud, los suplementos y las plantas medicinales se presentan como aliados naturales para restaurar el equilibrio y fortalecer el cuerpo.

A lo largo de la historia, estas opciones terapéuticas han destacado por su capacidad para brindar nutrientes esenciales y compuestos bioactivos que promueven la vitalidad y el bienestar, siempre y cuando se utilicen bajo la supervisión de un médico.

Esta vez nos enfocaremos en panax ginseng, cuáles son sus propiedades, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras plantas curativas o suplementos, de acuerdo con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Usos medicinales

Panax ginseng, también conocido como ginseng coreano, es una hierba que se ha utilizado para diversos fines de salud. No debe confundirse con otras formas de ginseng.

Es una planta que crece en Corea, China y Siberia. Se considera un adaptógeno, que son sustancias naturales que se cree que estimulan la resistencia del cuerpo a los factores estresantes.

Contiene muchos productos químicos activos. Los más importantes se denominan ginsenósidos o panaxósidos.

Se toma por vía oral para la memoria y las habilidades de pensamiento, la enfermedad de Alzheimer, la depresión y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde muchos de estos usos.

No confunda Panax ginseng con otras plantas a las que a veces se hace referencia como ginseng como el ginseng americano, Blue Cohosh, Canaigre, Codonopsis, Eleuthero o Panax Notoginseng. Estas son diferentes plantas con diferentes efectos.

Posiblemente eficaz para..

Habilidades de memoria y pensamiento: La ingesta de Panax ginseng podría mejorar el pensamiento, las habilidades aritméticas y los tiempos de reacción en personas sanas de mediana edad, pero no en adultos jóvenes. Tomar panax ginseng solo no parece ayudar a la memoria, pero tomarlo con extracto de hoja de ginkgo parece mejorar la memoria en personas sanas entre las edades de 38 y 66 años.

Disfunción eréctil: La ingesta de Panax ginseng parece mejorar la función sexual en adultos con disfunción eréctil.

Gripe: La ingesta de un extracto de Panax ginseng específico parece reducir el riesgo de contraer un resfriado o gripe. Pero no parece reducir los síntomas de la gripe ni la duración de la enfermedad.

Fatiga en personas con esclerosis múltiple: La ingesta diaria de Panax ginseng durante 3 meses reduce la sensación de cansancio y mejora la calidad de vida en mujeres con EM.

Incremento de la respuesta a los estímulos sexuales en personas sanas: La ingesta de Panax ginseng solo o con otros ingredientes parece mejorar la excitación sexual y la satisfacción en adultos posmenopáusicos. También parece mejorar el deseo sexual en mujeres que informan problemas sexuales.

Contraindicaciones y efectos secundarios

Sin importar el nivel de seguridad y eficacia de una planta medicinal o suplemento, lo ideal es acudir al médico (Infobae)

Cuando se toma por vía oral: Panax ginseng probablemente sea seguro cuando se toma hasta por 6 meses. Por más de este tiempo podría tener algunos efectos similares a los de las hormonas que podrían ser dañinos cuando se usa a largo plazo. El efecto secundario más común es la dificultad para dormir. Los efectos secundarios poco frecuentes que se han informado incluyen erupción cutánea grave, daño hepático y reacciones alérgicas graves.

Cuando se aplica a la piel: No hay suficiente información confiable para saber si el Panax ginseng es seguro. Puede causar efectos secundarios como irritación y ardor.

Embarazo: Panax ginseng posiblemente no sea seguro cuando se toma por vía oral durante el embarazo. Se ha descubierto que uno de los productos químicos del Panax ginseng causa defectos de nacimiento en animales. No use Panax ginseng si está embarazada.

Lactancia: No hay suficiente información confiable para saber si el Panax ginseng es seguro de usar durante la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso.

Niños: Es probable que el Panax ginseng no sea seguro para bebés y niños. Se le ha relacionado con una intoxicación mortal en los recién nacidos. No está claro si es seguro en niños mayores. Hasta que se sepa más, no use Panax ginseng en niños.

Enfermedades autoinmunes: El Panax ginseng parece aumentar la actividad del sistema inmunológico. Podría empeorar las enfermedades autoinmunes.

Condiciones de sangrado: Panax ginseng parece interferir con la coagulación de la sangre. No use Panax ginseng si tiene una enfermedad hemorrágica.

Condiciones cardíacas: Panax ginseng puede afectar levemente el ritmo cardíaco y la presión arterial el primer día que se usa. Use Panax ginseng con precaución si tiene una enfermedad cardíaca.

Condiciones sensibles a hormonas como cáncer de seno, cáncer de útero, cáncer de ovario, endometriosis o fibromas uterinos : El Panax ginseng contiene sustancias químicas (ginsenósidos) que pueden actuar como estrógenos. Si tiene alguna condición que podría empeorar por la exposición al estrógeno, no use Panax ginseng.

Dificultad para dormir: Las dosis altas de Panax ginseng se han relacionado con el insomnio. Si tiene problemas para dormir, use Panax ginseng con precaución.

Sistema inmunológico debilitado: El Panax ginseng podría hacer que el sistema inmunológico sea más activo. Esto podría interferir con los efectos de los medicamentos que inhiben el sistema inmunológico, como los que se administran después de un trasplante de órganos. Si su sistema inmunológico está inhibido, no use Panax ginseng.

Esquizofrenia: Las altas dosis de Panax ginseng se han relacionado con problemas de sueño y agitación en personas con esquizofrenia. Tenga cuidado al usar Panax ginseng si tiene esquizofrenia.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

Cafeína: La ingesta de Panax ginseng junto con cafeína podría aumentar el riesgo de efectos secundarios, como aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial alta. Evite tomar cafeína junto con Panax ginseng.

Drogas estimulantes: La ingesta de Panax ginseng junto con medicamentos estimulantes puede causar problemas graves, como aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial alta. Evite tomar medicamentos estimulantes junto con Panax ginseng.

Estrógenos: La ingesta de Panax ginseng junto con pastillas de estrógeno podría disminuir los efectos del estrógeno.

Furosemida: El panax ginseng podría disminuir la eficacia de la furosemida. Pero no hay suficiente información para saber si esto es una gran preocupación.

Hierbas y suplementos que pueden causar latidos cardíacos irregulares: Panax ginseng podría afectar las corrientes eléctricas en el corazón. Esto puede aumentar el riesgo de tener latidos cardíacos irregulares. Tomar Panax ginseng con otros suplementos con efectos similares podría aumentar el riesgo de un problema cardíaco grave. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen naranja amarga, efedra, pomelo e iboga.

Imatinib: El panax ginseng podría disminuir la rapidez con que el hígado descompone el imatinib. La ingesta de Panax ginseng con imatinib podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de imatinib.

Insulina: El panax ginseng podría disminuir el azúcar en sangre. La insulina también se usa para disminuir el azúcar en sangre. Tomar Panax ginseng junto con insulina puede hacer que su nivel de azúcar en sangre sea demasiado bajo. Controle de cerca su nivel de azúcar en sangre. Es posible que sea necesario cambiar la dosis de insulina.

Medicamentos modificados por el hígado: Algunos medicamentos son modificados y degradados por el hígado. El panax ginseng podría cambiar la rapidez con que el hígado descompone estos medicamentos. Esto podría cambiar los efectos y los efectos secundarios de estos medicamentos.

Medicamentos para la depresión: Tomar Panax ginseng con medicamento para la depresión podría aumentar el riesgo de ciertos efectos secundarios, como ansiedad, dolor de cabeza, inquietud e insomnio.

Medicamentos para la diabetes: La ingesta de panax ginseng junto con medicamentos para la diabetes puede hacer que el azúcar en sangre baje demasiado. Controle de cerca su nivel de azúcar en sangre.

Medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico: Panax ginseng puede aumentar la actividad del sistema inmunológico. Algunos medicamentos, como los que se usan después de un trasplante, disminuyen la actividad del sistema inmunológico. La ingesta de panax ginseng junto con estos medicamentos podría disminuir los efectos de estos medicamentos.

Medicamentos que retardan la coagulación de la sangre: La ingesta de panax ginseng junto con medicamentos que también retardan la coagulación de la sangre puede aumentar el riesgo de hematomas y hemorragias.

Midazolam: El panax ginseng podría aumentar la rapidez con que el hígado descompone el midazolam. Tomar Panax ginseng con midazolam puede disminuir los efectos del midazolam.

Nifedipina: El panax ginseng podría afectar la cantidad de nifedipina disponible en el cuerpo. La ingesta de Panax ginseng junto con nifedipina podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de la nifedipina.

Raltegravir: Raltegravir se ha asociado con toxicidad hepática en algunas personas. Tomar Panax ginseng con raltegravir podría aumentar el riesgo de toxicidad hepática en algunas personas que toman raltegravir.

Selegilin: Panax ginseng podría disminuir o aumentar la cantidad de selegilina que absorbe el cuerpo. Esto podría cambiar los efectos y los efectos secundarios de la selegilina.

Warfarina: La warfarina se usa para retardar la coagulación de la sangre. El panax ginseng podría disminuir los efectos de la warfarina. Pero no está claro si esta interacción es un gran problema. Asegúrese de hacerse análisis de sangre con regularidad. Es posible que sea necesario cambiar la dosis de warfarina. Menores Preste atención a esta combinación

Fexofenadina: La fexofenadina se toma para tratar las alergias estacionales. Panax ginseng podría reducir la cantidad de fexofenadina disponible en el cuerpo. Pero no hay suficiente información para saber si esto es una gran preocupación.

Lopinavir/Ritonavir: El hígado modifica y descompone lopinavir / ritonavir. El panax ginseng podría afectar la rapidez con que el hígado descompone algunos medicamentos. Pero el Panax ginseng no parece afectar la rapidez con que el hígado descompone el lopinavir / ritonavir en los seres humanos. Por lo tanto, esta interacción probablemente no sea una gran preocupación.

Hierbas y suplementos que pueden reducir el azúcar en sangre: Panax ginseng podría reducir el azúcar en sangre. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría reducir demasiado el azúcar en sangre. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen aloe, melón amargo, canela casia, cromo y nopal.

Hierbas y suplementos que pueden retardar la coagulación sanguínea: El panax ginseng podría retardar la coagulación sanguínea y aumentar el riesgo de hemorragia. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría aumentar el riesgo de hemorragia en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen ajo, jengibre, ginkgo y natokinasa.

Beber bebidas con cafeína como café o té mientras toma Panax ginseng puede hacer que se sienta nervioso y acelerar los latidos del corazón. Evite las bebidas con cafeína o los alimentos que contengan cafeína mientras toma panax ginseng.

