Saccharomyces Boulardii: propiedades medicinales, efectividad, contraindicaciones y efectos secundarios

Las plantas medicinales y los suplementos son una opción ideal para aquellos que buscan un apoyo extra para el combate de enfermedades, malestares y padecimientos

En la búsqueda constante de alternativas para mejorar nuestra salud y bienestar, el uso de suplementos y plantas medicinales ha adquirido una relevancia significativa, sobre todo cuando se trata de opciones con usos tradicionales y milenarios.

Estos recursos naturales ofrecen una rica variedad de nutrientes y compuestos bioactivos que pueden complementar nuestra dieta, brindar beneficios terapéuticos y complementar un tratamiento, siempre y cuando sea bajo la supervisión de un médico.

En esta ocasión nos enfocaremos en saccharomyces boulardii, cuáles son sus usos, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras plantas curativas o suplementos, según con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Usos medicinales

Saccharomyces boulardii (S. boulardii) es un tipo de probiótico (organismo "amigable"). Es una levadura que en ralidad es una cepa de Saccharomyces cerevisiae.

Los organismos "amigables" como S. boulardii pueden ayudar a combatir los organismos "malos" que pueden causar enfermedades. S. boulardii es diferente de otras manchas de S. ceevisiae, comúnmente conocidas como levadura de cerveza y levadura de panadería.

Las personas comúnmente usan S. boulardii para tratar y prevenir la diarrea, incluida la diarrea por rotavirus en los niños. También se usa para otros tipos de diarrea, acné, una infección del tracto digestivo que puede provocar úlceras y muchas otras condiciones, pero no hay buena evidencia científica que respalde muchos de sus otros usos. Tampoco hay buena evidencia para apoyar el uso de S. boulardii para COVID-19.

No confunda S. boulardii con otros probióticos o con productos alimenticios fermentados como leche fermentada, kéfir o yogur. Estos no son lo mismo.



Natural Medicines Comprehensive Database (La Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales) clasifica la eficacia, basada en evidencia científica, de acuerdo a la siguiente escala: Eficaz, Probablemente Eficaz, Posiblemente Eficaz, Posiblemente Ineficaz, Probablemente Ineficaz, Ineficaz, e Insuficiente Evidencia para Hacer una Determinación.



La clasificación de la eficacia para este producto es la siguiente:

Probablemente eficaz para..

Diarrea . La ingesta de S. boulardii puede reducir la duración de la diarrea en los niños. No está claro si ayuda a los niños con diarrea más prolongada o si ayuda a los adultos.

Posiblemente eficaz para..

Diarrea en personas que toman antibióticos (diarrea asociada a antibióticos) . La ingesta de S. boulardii puede ayudar a prevenir la diarrea en adultos y niños que reciben tratamiento con antibióticos.

Infección del tracto gastrointestinal por bacterias llamada Clostridium difficile . La ingesta de S. boulardii parece ayudar a prevenir la diarrea causada por la infección por C. difficile.

Una infección del tracto digestivo que puede provocar úlceras (Helicobacter pylori o H. pylori) . Tomar S. boulardii junto con el tratamiento estándar contra H. pylori ayuda a prevenir efectos secundarios como diarrea y náuseas que ocurren con el tratamiento estándar contra H. pylori. Pero no está claro si tomar S. boulardii ayuda a que estos tratamientos estándar funcionen mejor.

Una enfermedad intestinal grave en bebés prematuros (enterocolitis necrotizante o ECN) . La mayoría de las investigaciones muestran que administrar S. boulardii por vía oral a bebés prematuros previene la ECN.

Diarrea causada por rotavirus . La ingesta de S. boulardii parece reducir la duración de la diarrea en niños con diarrea causada por rotavirus.

Diarrea del viajero . Tomar S. boulardii por vía oral parece reducir el riesgo de desarrollar diarrea mientras viaja.

Posiblemente ineficaz para..

Infección de la sangre (sepsis) . La administración de S. boulardii a bebés prematuros por vía oral no previene la sepsis.

Existe interés en usar S. boulardii para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.





Contraindicaciones y efectos secundarios

Sin importar el nivel de seguridad y eficacia de una planta medicinal o suplemento, lo ideal es acudir al médico (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando se toma por vía oral : S. boulardii es seguro cuando se usa hasta por 15 meses. Puede causar gases en algunas personas.

Advertencias y precauciones especiales:

: No hay suficiente información confiable para saber si S. boulardii es seguro de usar durante el embarazo o la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso.: S. boulardii es posiblemente seguro para los niños cuando se ingiere de manera adecuada. Pero, la diarrea en los niños debe ser evaluada por un profesional de la salud antes de usar.: Los alultos mayores pueden tener un mayor riesgo de infección por hongos cuando toman S.boulardii. Manténgase en el lado seguro y evite su uso.: S. boulardii ha causado infecciones fúngicas en personas con enfermedades del tracto digestivo. Si tiene una enfermedad del tracto digestivo, hable con su proveedor de atención médica antes de tomar S. boulardii.: S. boulardii ha causado infecciones fúngicas en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Si tiene un sistema inmunológico debilitado, hable con su proveedor de atención médica antes de tomar S. boulardii.: Las personas con alergia a las levaduras pueden ser alérgicas a los productos que contienen S. boulardii. Manténgase en el lado seguro y evite estos productos.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

Menores Preste atención a esta combinación Medicamentos para las infecciones por hongos (antifúngicos) S. boulardii es un hongo. Los medicamentos para las infecciones por hongos ayudan a reducir los hongos dentro y fuera del cuerpo. La ingesta de S. boulardii con medicamentos para las infecciones por hongos puede reducir los efectos de S. boulardii.

No se conoce ninguna interacción con hierbas y suplementos.

No se conoce ninguna interacción con alimentos.

