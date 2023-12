Oscillococcinum: cuáles son las propiedades medicinales y efectos secundarios

En un mundo donde la salud y el bienestar se convierten en prioridades, los suplementos y las plantas medicinales emergen como una opción.

Estos recursos naturales, cuidadosamente seleccionados y utilizados, pueden apoyar al cuerpo en su autorregulación y restauración, siempre y cuando sea bajo la supervisión de un médico.

En esta ocasión nos enfocaremos en oscillococcinum, cuáles son sus beneficios, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras hierbas medicinales o suplementos, según con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Usos medicinales

Oscillococcinum es un producto homeopático patentado fabricado por Boiron Laboratories. Está elaborado con el corazón y el hígado de pato salvaje. Los productos homeopáticos son diluciones extremas de ingredientes activos. A menudo están tan diluidos que no contienen ningún medicamento activo. Los principios básicos son "igual trata igual" y "potenciación a través de la dilución". Por ejemplo, la gripe se trataría con una dilución extrema de una sustancia que causa síntomas similares a los de la gripe. Las personas usan oscillococcinum para los síntomas del resfriado común y la gripe, pero no hay evidencia científica sólida que respalde estos usos. Los productos homeopáticos están permitidos para la venta en los EE. UU. desde 1938. Pero los productos homeopáticos no están sujetos a estándares de seguridad y eficacia como lo están los medicamentos convencionales.

Hay interés en usar oscillococcinum para varios propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.

Contraindicaciones y efectos secundarios

Cuando se toma por vía oral : Oscillococcinum posiblemente sea seguro cuando se toma tres veces al día durante un máximo de 3 días. Este es un producto homeopático que no contiene ningún ingrediente activo. La mayoría de los expertos creen que no tendrá efectos beneficiosos o perjudiciales. Pero se han informado casos de hinchazón severa, incluida la hinchazón de la lengua y dolor de cabeza después de tomar oscillococcinum.

Advertencias y precauciones especiales:

Embarazo y lactancia : No hay suficiente información confiable para saber si es seguro usar oscillococcinum durante el embarazo o la lactancia. Pero es un producto homeopático que no contiene principio activo. Por lo tanto, no se espera que este producto cause efectos beneficiosos o perjudiciales.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

No se sabe si este producto interactúa con algún medicamento. Si está tomando medicamentos, converse con su proveedor de atención médica antes de empezar a tomar este producto.

No se conoce ninguna interacción con hierbas y suplementos.

No se conoce ninguna interacción con alimentos.

