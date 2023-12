El evangelio de este domingo: estas son las lecturas para la misa de hoy

El Vaticano actualiza todos los días el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

En la religión católica, la Misa es considerada la celebración litúrgica más importante. Si bien es conocida por realizarse los domingos, en distintos lugares se llevan a cabo entre semana, prácticamente todos los días.

Es por eso que el Vaticano actualiza todos los días las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son fundamentales en esta celebración litúrgica. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Lectura del libro de Isaías

Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor;

ése es tu nombre desde siempre.

¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus

mandamientos

y dejas endurecer nuestro corazón

hasta el punto de no temerte?

Vuélvete, por amor a tus siervos,

a las tribus que son tu heredad.

Ojalá rasgaras los cielos y bajaras,

estremeciendo las montañas con tu presencia.

Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia.

Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás

que otro Dios, fuera de ti,

hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él.

Tú sales al encuentro

del que practica alegremente la justicia

y no pierde de vista tus mandamientos.

Estabas airado porque nosotros pecábamos

y te éramos siempre rebeldes.

Todos éramos impuros

y nuestra justicia era como trapo asqueroso;

todos estábamos marchitos, como las hojas,

y nuestras culpas nos arrebataban, como el viento.

Nadie invocaba tu nombre

nadie se levantaba para refugiarse en ti,

porque nos ocultabas tu rostro

y nos dejabas a merced de nuestras culpas.

Sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre;

nosotros somos el barro y tú el alfarero;

todos somos hechura de tus manos.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios

1 Co 1, 3-9

Hermanos: Les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor.

Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento; porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún don, ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Marcos

Mc 13, 33-37

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta”.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

