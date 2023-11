Qué es el escaramujo y para qué sirve esta planta medicinal

Las plantas medicinales y los suplementos son una opción ideal para aquellos que buscan un apoyo extra para el combate de enfermedades, malestares y padecimientos (Infobae)

Los suplementos y las plantas medicinales han ido ganando popularidad en el campo de la salud y la medicina, ofreciendo una vía natural y complementaria para abordar diversas necesidades del cuerpo y la mente.

Te puede interesar: Hierbabuena: las contraindicaciones poco conocidas de esta planta medicinal

Con la creciente conciencia sobre el poder de la naturaleza para nutrir y curar, es momento de sumergirse en este fascinante universo de alternativas terapéuticas que prometen mejorar nuestra calidad de vida, siempre y cuando sea bajo la supervisión de un médico.

Esta vez nos enfocaremos en escaramujo, cuáles son sus usos, su nivel de seguridad y eficacia, contraindicaciones, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras hierbas medicinales o suplementos, según con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Usos medicinales

El escaramujo es la parte de la flor de rosa que se encuentra debajo de los pétalos y que contienen las semillas de esta planta. Sus propiedades medicinales provienen de sus buenas cantidades de vitamina C, sin embargo, el proceso y secado de la hierba destruyen la mayor parte.

Te puede interesar: Belladona: mitos y verdades sobre esta peligrosa planta medicinal

Aún así, el escaramujo cuenta con otros químicos naturales que pueden ser útiles para una variedad de condiciones de salud.

Las personas usan escaramujos para la osteoartritis y el dolor después de la cirugía

Te puede interesar: Cetona de frambuesa: mitos y verdades sobre el suplemento que combate la obesidad y la calvicie

La ingesta de escaramujos, sola o con otros medicamentos naturales, puede reducir el dolor y la rigidez, así como mejorar la función en personas con osteoartritis.

Tomar una dosis única de extracto de escaramujo por vía oral justo antes de una cesárea ayuda a reducir el dolor y la necesidad de analgésicos después de la cirugía.

Contraindicaciones y efectos secundarios

El extracto de escaramujo es probablemente seguro cuando se consume en las cantidades que se encuentran en los alimentos. Los escaramujos de Rosa canina también son probablemente seguros cuando se usan en grandes cantidades como medicamento.

Los escaramujos que provienen de Rosa damascena son posiblemente seguros cuando se toman en grandes cantidades como medicamento. No hay suficiente información confiable para saber si los escaramujos de otros tipos de rosas son seguros en cantidades medicinales.

Los escaramujos pueden causar algunos efectos secundarios, como diarrea.

No hay suficiente información confiable para saber si el escaramujo es seguro para usar como medicamento durante el embarazo o la lactancia. Manténgase en el lado seguro y limítese a las cantidades de alimentos.

En grandes dosis, los escaramujos pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cálculos renales. Esto se debe a la vitamina C en los escaramujos.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

Planta medicinal (Imagen ilustrativa Infobae)

Aluminio: El aluminio se encuentra en la mayoría de los antiácidos. Los escaramujos contienen vitamina C. La vitamina C puede aumentar la cantidad de aluminio que absorbe el cuerpo. Pero no está claro si esta interacción es una gran preocupación. Tome los escaramujos dos horas antes o cuatro horas después de los antiácidos.

Estrógenos: Los escaramujos contienen vitamina C. La vitamina C puede aumentar la cantidad de estrógeno que absorbe el cuerpo. La ingesta de escaramujos junto con estrógenos puede aumentar los efectos y los efectos secundarios de los estrógenos.

Litio: La ingesta de escaramujos puede disminuir la forma en que el cuerpo elimina el litio. Esto podría aumentar la cantidad de litio en el cuerpo y provocar efectos secundarios graves. Hable con su proveedor de atención médica antes de usar este producto si está tomando litio. Es posible que deba cambiar su dosis de litio.

Medicamentos para el cáncer: Los escaramujos contienen vitamina C, que es un antioxidante. Existe cierta preocupación de que los antioxidantes puedan disminuir los efectos de algunos medicamentos utilizados para el cáncer. Si está tomando medicamentos para el cáncer, consulte con su proveedor de atención médica antes de tomar escaramujos.

Medicamentos que retardan la coagulación de la sangre: Los escaramujos pueden retardar la coagulación de la sangre. La ingesta de escaramujos junto con medicamentos que también retardan la coagulación de la sangre puede aumentar el riesgo de hematomas y sangrado.

Warfarina: La warfarina se usa para retardar la coagulación de la sangre. Los escaramujos contienen vitamina C. Grandes cantidades de vitamina C pueden disminuir los efectos de la warfarina. La disminución de los efectos de la warfarina podría aumentar el riesgo de coagulación. Asegúrese de hacerse análisis de sangre con regularidad. Es posible que sea necesario cambiar la dosis de warfarina. Menores Preste atención a esta combinación

Aspirina: La vitamina C podría disminuir la cantidad de aspirina que se elimina en la orina. Los escaramujos contienen vitamina C. Tomar escaramujos podría aumentar la posibilidad de efectos secundarios relacionados con la aspirina. Pero la investigación sugiere que esto no es una preocupación importante y que la vitamina C en los escaramujos no interactúa de manera significativa con la aspirina.

Acerola Los escaramujos y la acerola contienen altos niveles de vitamina C. No los tome a la vez. Esto podría proporcionarle demasiada vitamina C. Los adultos no deben tomar más de 2000 mg de vitamina C por día.

Vitamina C: Los escaramujos contienen vitamina C. La ingesta de escaramujos con suplementos de vitamina C podría aumentar la posibilidad de efectos secundarios de la vitamina C. Los adultos no deben tomar más de 2000 mg de vitamina C al día.

SEGUIR LEYENDO: