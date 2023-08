Que es la DHEA, cuales son sus propiedades medicinales y contraindicaciones

Ante el uso de suplementos o plantas medicinales, consulta a tu médico (Imagen ilustrativa Infobae)

En un mundo donde el ritmo de vida acelerado y el estrés pueden afectar nuestra salud, los suplementos y las plantas medicinales se presentan como aliados naturales para restaurar el equilibrio y fortalecer el cuerpo.

A lo largo de la historia, estas opciones terapéuticas han destacado por su capacidad para brindar nutrientes esenciales y compuestos bioactivos que promueven la vitalidad y el bienestar, siempre y cuando se utilicen bajo la supervisión de un médico.

Esta vez nos enfocaremos en DHEA, cuáles son sus beneficios, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras plantas curativas o suplementos.

Propiedades medicinales

La dehidroepiandrosterona, identificada simplemente como DHEA, es una hormona que tiene la cualidad de convertirse en hormonas sexuales tanto masculinas como femeninas en el cuerpo.

De forma natural, la DHEA es producida por las glándulas suprarrenales y por el hígado, sin embargo, esta hormona parece disminuir a medida que se envejece. Los niveles de DHEA parecen ser más bajos en personas con depresión y después de la menopausia.

Las personas comúnmente usan DHEA recetado para el adelgazamiento del tejido vaginal, así como para el envejecimiento de la piel, la depresión, la infertilidad, la fuerza muscular, las enfermedades cardíacas, la disfunción eréctil y muchas otras afecciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde muchos de estos otros usos.

Efectividad, contraindicaciones y efectos secundarios

Los suplementos y plantas medicinales pueden ayudar a combatir ciertos padecimientos (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de insertos vaginales que contienen DHEA puede reducir el dolor durante las relaciones sexuales hasta en un 15% después de la menopausia. Un producto de DHEA recetado está disponible para esta condición.

La ingesta de DHEA o su aplicación sobre la piel puede mejorar la apariencia de la piel después de la menopausia y en personas mayores de 60 años.

Mientras que la ingesta diaria de 30-500 mg de DHEA parece mejorar los síntomas de la depresión. Las dosis más bajas no parecen ayudar.

El uso de la DHEA antes de la fertilización in vitro podría mejorar las posibilidades de embarazo y de tener un bebé. Pero no está claro si tomar DHEA ayuda a prevenir el aborto espontáneo después del proceso.

En contraste, la ingesta diaria de DHEA no parece mejorar la forma del cuerpo, la fuerza ósea, la fuerza muscular o la calidad de vida en personas mayores de 60 años.

Tampoco parece mejorar la función mental ni disminuir el deterioro mental en personas mayores sanas, personas con VIH o adultos jóvenes sanos.

La DHEA es posiblemente segura cuando se usa a corto plazo. La DHEA se ha utilizado con seguridad hasta por 2 años, generalmente en dosis de 50 mg al día. Los efectos secundarios suelen ser leves y pueden incluir acné y malestar estomacal.

En cambio, posiblemente no sea segura cuando se usa en dosis altas o a largo plazo. No use DHEA en dosis superiores a 50-100 mg al día o durante un período prolongado. Usar dosis más altas o usarlo a largo plazo puede aumentar el riesgo de efectos secundarios graves, incluido el cáncer.

La DHEA es posiblemente segura cuando se usa de manera apropiada. La crema de DHEA se ha utilizado de forma segura hasta por un año.

Es posible que la DHEA no sea segura cuando se toma durante el embarazo o la lactancia. Puede causar niveles más altos de lo normal de una hormona masculina llamada andrógeno. Esto podría ser perjudicial para el bebé. No use DHEA si está embarazada o amamantando.

Esta hormona puede afectar el funcionamiento de la insulina en el cuerpo. Si tiene diabetes, controle cuidadosamente su nivel de azúcar en sangre si lo está tomando.

La DHEA es una hormona que puede afectar el funcionamiento del estrógeno en el cuerpo. Si tiene alguna afección que podría empeorar con el estrógeno, no use DHEA.

El uso del DHEA puede reducir el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad, especialmente en las mujeres. Si tiene colesterol alto o una enfermedad cardíaca, hable con su proveedor de atención médica antes de tomar DHEA.

La DHEA puede empeorar los problemas hepáticos. No use DHEA si tiene problemas hepáticos.

También puede provocar excitabilidad, impulsividad e irritabilidad en personas con trastornos del estado de ánimo. Si tiene un trastorno del estado de ánimo, hable con su proveedor de atención médica antes de tomar DHEA.

La ingesta de DHEA podría empeorar el síndrome de ovario poliquístico. No lo use si lo padece.

¿Cómo reacciona con medicamentos, otras plantas y suplementos?

La DHEA es una hormona (UBA)

Los cánceres sensibles al estrógeno son cánceres que se ven afectados por los niveles de estrógeno en el cuerpo. Medicamentos como fulvestrant y tamoxifeno se usan para estos tipos de cáncer. La DHEA podría aumentar el estrógeno en el cuerpo y disminuir los efectos del fulvestrant y del tamoxifeno para tratar el cáncer.

Algunos medicamentos son modificados y degradados por el hígado. La DHEA podría cambiar la rapidez con que el hígado descompone estos medicamentos. Esto podría cambiar los efectos y los efectos secundarios de estos medicamentos.

El cuerpo convierte la DHEA en estrógeno. Los inhibidores de la aromatasa se utilizan para ayudar a reducir los niveles de estrógeno en el cuerpo. La ingesta de DHEA podría disminuir los efectos de los inhibidores de la aromatasa.

Existe cierta preocupación de que la ingesta de DHEA junto con medicamentos antidepresivos pueda aumentar el riesgo de efectos secundarios graves. Hable con un proveedor de atención médica antes de tomar DHEA si está tomando un antidepresivo.

La DHEA podría retardar la coagulación sanguínea. La ingesta de DHEA junto con medicamentos que también retardan la coagulación de la sangre puede aumentar el riesgo de hematomas y hemorragias.

La DHEA podría disminuir la rapidez con que el cuerpo descompone el triazolam. La ingesta de DHEA con triazolam podría aumentar los efectos y los efectos secundarios del triazolam.

Tomar DHEA podría reducir los efectos de la vacuna contra la tuberculosis. No tome DHEA si está recibiendo una vacuna contra la tuberculosis.

La DHEA puede aumentar los niveles de estrógeno en el cuerpo. La ingesta de DHEA junto con estrógeno puede causar demasiado estrógeno en el cuerpo.

Tomar DHEA con testosterona puede hacer que haya demasiada testosterona en el cuerpo. Esto podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de la testosterona.

La DHEA podría retardar la coagulación sanguínea y aumentar el riesgo de hemorragia. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría aumentar el riesgo de hemorragia en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen ajo, jengibre, ginkgo, natokinasa y Panax ginseng.

El consumo de regaliz aumenta los niveles de DHEA en el cuerpo. La ingesta de regaliz con DHEA podría aumentar los efectos secundarios de la DHEA.

Con información de Medline Plus

SEGUIR LEYENDO