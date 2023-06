Infección por giardia (giardiosis): causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Existen varas formas para diagnosticar este padecimiento (Infobae/Jovani Pérez)

La infección por Giardia es una infección intestinal caracterizada por cólicos estomacales, hinchazón, náuseas y episodios de diarrea acuosa. La infección por Giardia es causada por un parásito microscópico que se encuentra en todo el mundo, en especial, en las zonas con higiene deficiente y con agua contaminada.

La infección por Giardia (giardiasis) es una de las causas más frecuentes de las enfermedades transmitidas por el agua en Estados Unidos. Los parásitos se encuentran en lagos y arroyos en las zonas rurales, pero también en suministros públicos de agua, piscinas, jacuzzis y pozos. La infección por Giardia puede transmitirse a través de los alimentos y mediante el contacto de persona a persona.

Las infecciones por Giardia, por lo general, desaparecen en unas pocas semanas. Pero es posible que tengas problemas intestinales durante mucho tiempo después de que los parásitos hayan desaparecido. Varios medicamentos, por lo general, son efectivos contra los parásitos de Giardia, pero no todas las personas responden a ellos. La prevención es tu mejor defensa.

Síntomas

Algunas personas que padecen infección por Giardia nunca tienen signos ni síntomas, aunque efectivamente tienen el parásito y pueden contagiarlo a otras personas a través de las heces. En las personas que contraen la enfermedad, los signos y síntomas suelen aparecen de una a tres semanas después de la exposición y pueden incluir los siguientes:

Diarrea líquida y, a veces, con olor desagradable que puede alternar con heces blandas y grasosas

Fatiga

Cólicos estomacales e hinchazón

Gases

Náuseas

Pérdida de peso

Los signos y síntomas de la infección por Giardia pueden durar entre dos y seis semanas, pero, en algunas personas, están presentes por más tiempo o pueden volver.

Cuándo debes consultar con un médico

Llama al médico si tienes heces líquidas, distensión abdominal, cólicos estomacales y náuseas que duran más de una semana, o si te deshidratas. Asegúrate de avisarle al médico si tienes riesgo de desarrollar una infección causada por Giardia lamblia, es decir, si tienes un niño que asiste a una guardería, si has viajado recientemente a un área donde la infección es frecuente o si has tragado agua de un lago o arroyo.

Factores de riesgo

El parásito Giardia es un parásito intestinal muy común. Aunque cualquiera puede contraer los parásitos Giardia, algunas personas corren un mayor riesgo:

Niños. La infección por Giardia es mucho más común en los niños que en los adultos. Los niños son más propensos a entrar en contacto con heces, sobre todo si usan pañales, si están aprendiendo a ir al baño o si pasan tiempo en un centro de cuidado infantil. Las personas que viven o que trabajan con niños pequeños también corren un riesgo mayor de tener una infección por Giardia.

Personas que no tienen acceso a agua potable segura. La infección por Giardia prolifera en los lugares donde la higiene es inadecuada o donde el agua no es potable. Corres riesgo de contraerla si viajas a lugares donde la infección por Giardia es común, en especial, si no prestas atención a lo que comes y bebes. El riesgo es mayor en regiones rurales o silvestres.

Personas que tienen sexo anal. La gente que tiene sexo anal o sexo oral-anal sin usar un preservativo u otra protección están en mayor riesgo de contraer una infección por Giardia, así como infecciones de transmisión sexual.

Diagnóstico

Para ayudar a diagnosticar la infección por Giardia (giardiasis), tu médico probablemente mande a analizar una muestra de heces. Para mayor precisión, puede pedirte que entregues varias muestras de heces recogidas en el plazo de algunos días. Después se analizan las muestras en un laboratorio para determinar la presencia de parásitos. Los análisis de heces también se pueden usar para controlar la efectividad de algún tratamiento que recibas.

Tratamiento

Los niños y los adultos que tienen una infección por Giardia sin presentar síntomas, por lo general, no necesitan tratamiento, a menos que sean propensos a propagar los parásitos. A menudo, muchas personas que sí tienen problemas mejoran por sí mismos en unas pocas semanas.

Cuando los signos y síntomas son graves o la infección persiste, los médicos suelen tratar la infección por Giardia con medicamentos como:

Metronidazol (Flagyl). El metronidazol es el antibiótico de uso más frecuente para la infección por Giardia. Los efectos secundarios pueden comprender náuseas y sabor metálico en la boca. No consumas bebidas alcohólicas mientras tomes este medicamento.

Tinidazol (Tindamax). El tinidazol funciona tan bien como el metronidazol y tiene varios de los mismos efectos secundarios, pero puede administrarse en una sola dosis.

Nitazoxanida (Alinia). Debido a que viene en presentación liquida, la nitazoxanida puede resultar más fácil de tragar para los niños. Los efectos secundarios pueden comprender náuseas, gases, ojos amarillos y orina de color amarillo brillante.

No hay medicamentos recomendados de manera constante para la infección por Giardia durante el embarazo, debido a la posibilidad de que el bebé sufra efectos adversos por el medicamento. Si los síntomas son moderados, el médico podría recomendarte retrasar el tratamiento hasta después del primer trimestre. Si es necesario que hagas el tratamiento, habla con tu médico sobre la mejor opción de tratamiento disponible.