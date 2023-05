Southampton espera frenar su racha negativa y vencer a Liverpool

Southampton y Liverpool se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 38 del torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, a partir de las 12:30 (hora Argentina) en el estadio Saint Mary's Stadium.

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Southampton no pudo ante Brighton and Hove en el American Express Community. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 4 encuentros durante el campeonato. Tuvo 13 goles en contra y registró solo 5 a favor.

En la fecha pasada, Liverpool finalizó con un empate 1-1 ante Aston Villa. Había ganado los cuatro juegos anteriores a este último. En esos cotejos, logró convertir 11 goles y su valla fue vencida 5 veces.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Liverpool sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 25 PP), mientras que la visita acumula 66 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (19 PG - 9 PE - 9 PP).

Horario Southampton y Liverpool, según país

Argentina: 12:30 horas

Colombia y Perú: 10:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory