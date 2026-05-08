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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, lo que representa un incremento del 0,56% respecto al precio de 1,6 de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,95%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,98%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un aumento en la confianza del mercado. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,61%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,32%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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