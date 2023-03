Fractura de clavícula: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Muchos padecimientos no presentan síntomas o estos aparecen cuando ya es demasiado tarde, lo mejor es acudir al médico constantemente (Infobae/Jovani Pérez)

La fractura de clavícula es una lesión frecuente, en particular en niños y adultos jóvenes. La clavícula conecta la parte superior del esternón con el omóplato. Algunas causas frecuentes de la fractura de clavícula son las caídas, las lesiones deportivas y los traumatismos por accidentes de tránsito. A veces, los bebés pueden fracturarse la clavícula durante el proceso de nacimiento.

En caso de una fractura de clavícula, busca atención médica de inmediato. En la mayoría de los casos, sanan bien con hielo, analgésicos, un cabestrillo, fisioterapia y con el pasar del tiempo. Una fractura más complicada puede requerir cirugía para realinear el hueso fracturado e implantar placas, tornillos o barras en el hueso para mantenerlo en su lugar durante la consolidación.

Síntomas

Los signos y síntomas de una fractura de clavícula son:

Dolor que aumenta al mover el hombro Hinchazón Sensibilidad Hematomas Una protuberancia en el hombro o cerca de este Un chasquido o chirrido cuando intentas mover el hombro Rigidez o incapacidad para mover el hombro A menudo, los niños recién nacidos no moverán el brazo por varios días después de una fractura de clavícula relacionada con el parto.

Cuándo consultar al médico

Consulta a un médico de inmediato si observas signos o síntomas de una fractura de clavícula en ti o en tu hijo, o si se presenta un dolor tan intenso que impide el uso normal. Un retraso en el diagnóstico y tratamiento puede provocar una mala recuperación.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (iStock)

Factores de riesgo

La clavícula no se endurece por completo hasta alrededor de los 20 años. Debido a esto, los niños y adolescentes corren un mayor riesgo de tener una fractura de clavícula. Este riesgo disminuye después de los 20 años, pero vuelve a aumentar en el caso de personas mayores a medida que la fuerza ósea disminuye con la edad.

Diagnóstico

Durante la exploración física, el médico inspeccionará la zona afectada en busca de sensibilidad, hinchazón, deformidad o una herida abierta. Las radiografías determinan el grado de fractura de la clavícula, indican su ubicación y permiten saber si hay lesiones en las articulaciones. El médico también puede recomendarte una exploración por tomografía computarizada para obtener imágenes más detalladas.

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Archivo)

Tratamiento

Restringir el movimiento de un hueso quebrado es fundamental para su consolidación. Para inmovilizar una clavícula quebrada es probable que tengas que usar un cabestrillo en el brazo.

El tiempo de inmovilización necesario depende de la gravedad de la lesión. La unión ósea generalmente tarda de 3 a 6 semanas en niños y de 6 a 12 semanas en adultos. La clavícula de un recién nacido quebrada durante el parto usualmente sana solo controlando el dolor y manipulando con cuidado al bebé.

Medicamentos

Para reducir el dolor y la inflamación, el médico puede recomendar un analgésico de venta libre. Si tienes dolor intenso, es posible que durante algunos días necesites tomar un medicamento de venta con receta que contenga un analgésico opioide.

Terapia

La rehabilitación comienza poco después del tratamiento inicial. En la mayoría de los casos, es importante comenzar con algo de movimiento para reducir la rigidez en el hombro mientras usas el cabestrillo. Una vez que te retiren el cabestrillo, el médico puede recomendar más ejercicios de rehabilitación o fisioterapia para restablecer la fuerza muscular, el movimiento de las articulaciones y la flexibilidad.

Cirugía

Si la clavícula quebrada atravesó la piel, está muy desplazada o se quebró en varias partes es posible que necesites cirugía. Por lo general, la cirugía de clavícula quebrada requiere la colocación de dispositivos de fijación (placas, tornillos o varillas) para mantener el hueso en la posición adecuada durante la consolidación. Si bien son poco frecuentes, las complicaciones quirúrgicas pueden comprender infecciones y falta de consolidación del hueso.

