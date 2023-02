Empate a 0 en el comienzo del segundo tiempo entre Charlotte FC y New England Revolution

¡Segundos 45 minutos en marcha en el estadio Bank of America Stadium! Durante la primera etapa, Charlotte FC y New England Revolution no pudieron romper la red rival y están 0 a 0.

Charlotte FC y Revolution miden sus fuerzas hoy en la nueva edición del torneo Estados Unidos - MLS 2023. El partido se juega desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Bank of America Stadium.

El árbitro Rubiel Vázquez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Charlotte FC hoy

El equipo dirigido por Christian Lattanzio plantea su juego con una formación 4-3-3 con Pablo Sisniega en el arco; Nathan Byrne, Adilson Malanda, Bill Tuiloma y Joseph Mora en defensa; Karol Swiderski, Brandt Bronico y Ashley Westwood en el medio; y McKinze Gaines, Enzo Copetti y Kamil Józwiak en la delantera.

Formación de New England Revolution hoy

Por su parte, los conducidos por Bruce Arena se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Djordje Petrovic bajo los tres palos; Brandon Bye, Henry Kessler, Dave Romney, Dejuan Jones en defensa; Matt Polster, Noel Buck, Damian Rivera, Carles Gil y Dylan Borrero en la mitad de cancha; y Giacomo Vrioni en la delantera.

