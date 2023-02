“Belleza verdadera” y otros K-dramas más vistos de la semana en Netflix

Los K-dramas tienen cada vez más presencia dentro de la plataforma. (Infobae)

Los K-dramas, las series producidas en Corea del Sur, están siendo cada vez más exitosos en todo el mundo, una de las pruebas más contundentes es Squid Game, que desde su estreno se convirtió en la producción más vista de Netflix con más de 142 millones de espectadores en el mundo.

Caracterizados por ser muy breves, de 16 capítulos en general, y con temas que van desde la clásica historia de la pareja de diferentes clases sociales que se enamora, pasando por tramas de doctores, abogados, escolares, cómicas, acción y ficción, como seres mitológicos, entre otros, plataformas como Netflix se han convertido en un factor clave en su internacionalización.

Ante su buen recibimiento, no es de sorprender que la plataforma por streaming incluso empiecen a apostar por hacer sus propias producciones, como es el caso de Netflix con Hello, my twenties!, Black o My Only Love Song; Apple TV con Pachinko; o Disney+ con Snowdrop, entre otros títulos más recientes.

Por ello no sorprende que Netflix ya cuenta con un ranking de los K-dramas más vistos en Corea del Sur; aquí el listado de los más populares de la semana del 6 al 12 de febrero:

1. Curso intensivo de amor: Temporada 1

4 semanas en el ranking

Una madre con un corazón de oro se adentra en el feroz mundo de la educación privada cuando su hija intenta entrar en la clase de un famoso maestro de matemáticas.

Protagonistas: Jeon Do-yeon, Jung Kyung-ho, Lee bong-ryeon, y más.

2. Habilidad física: 100*

3. El interés del amor

6 semanas en el ranking

Cuatro hombres y mujeres que trabajan en el mismo banco se ven envueltos en un complicado romance mientras descubren hasta dónde están dispuestos a llegar por amor.

Protagonistas: Yoo Yeon-seok, Mun Ka-young, Keum Sae-rok y más.

4. Red Balloon: Temporada 1

6 semanas en el ranking

Eun Kang parece corriente y sencilla por fuera, pero su verdadero deseo permanece oculto dentro de su corazón. Desde su primer año de secundaria, cuando conoció a Ba Da, ha sido su mejor amiga, a pesar de los sentimientos de relativa penuria que experimenta cuando Ba Da está cerca. Ver cómo su supuesta mejor amiga le arrebata su amor secreto ya es bastante duro, pero las cosas empeoran rápidamente cuando la deja el novio al que ha estado unida durante cuatro años. Sin nada más en su vida, Eun Kang trama un pequeño plan que involucra a los suegros de Ba Da, con los que ha mantenido buenas relaciones durante más tiempo que la propia Ba Da, pero le sale el tiro por la culata. Ba Da, por otro lado, confía en la versión falsa de Eun Kang lo suficiente como para compartir todos sus secretos, pero su confianza se vuelve en su contra. El deseo de Eun Kang, oculto durante tanto tiempo, finalmente empieza a materializarse.

Protagonistas: Seo Ji-Hye, Jung Yoo-Min, Lee Sung-Jaey y más.

5. Belleza verdadera

1 semana en el ranking

Im Joo Kyung es una estudiante de secundaria que es optimista y positiva en la mayoría de las cosas... ¡excepto en su apariencia! Odia la idea de ser vista en público sin maquillaje, pero afortunadamente se ha convertido en una experta en maquillaje autodidacta, con un poco de ayuda de una plétora de videotutoriales en Internet.

Lo que ha aprendido en línea ha transformado su vida. En la escuela, es conocida como una de las chicas más guapas de la clase, ¡Aunque vive secretamente con el temor de que sus compañeros descubran su aspecto detrás del maquillaje!

De hecho, solo hay una persona de la escuela que la ha visto sin su “máscara”: Lee Su Ho, un estudiante de alto nivel con impresionantes habilidades en el baloncesto. También es muy guapo, y muchas de sus compañeras de clase están locas por él.

Sin embargo, Lee Su Ho alberga algunos oscuros secretos de su pasado, y rehúye la atención en clase. Poco a poco, estos dos individuos se van uniendo... ¡y aprenden más sobre los secretos del otro!

6. La gloria

7 semanas en el ranking

Años después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de escuela, una mujer arma un elaborado plan de venganza para que caigan uno por uno.

Protagonistas: Song hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, entre otros.

7. I am solo*

8. Despertar

4 semanas en el ranking

Oficiales de policía investigan la oscura conexión entre los asesinatos que ocurren en el presente y los extraños incidentes que tuvieron lugar en un pueblo hace 28 años.

9. Mr. Sunshine

16 semanas en el ranking

Un joven coreano que llega a Estados Unidos luego de la expedición de 1871 regresa a su país natal en un momento histórico crítico y se enamora de una aristócrata.

Protagonistas: Lee Byung-hun, Kim Tae-ri, Yoo Yeon-seok y más.

10. El Tranvía

4 semanas en el ranking

Una tragedia repentina expone la vida privada de la esposa de un integrante de la Asamblea Nacional y la obliga a confrontar secretos familiares y un pasado tormentoso.

Protagonistas: Kim Hyun-joo, Park Hee-soon, Kim Moo-yeol, y más.

Algunos títulos están marcados con asterisco (*) porque no son dramas coreanos o se tratan de reality shows.

Algunos de estos títulos se han colocado en el top 10 de las producciones más vistas en ciertos países, como es el caso de Curso intensivo del amor que está en 20 países; El interés del amor, que se encuentra en 11 naciones; Belleza Verdadera, que está entre las favoritas en 30 regiones; y La Gloria en ocho.

El impulso de los K-dramas

"Curso intensivo de amor". (Netflix)

Para saber por qué títulos de series como Goblin, Boys Over Flowers, Moon Lovers, You Are Beautiful y otros títulos han sido tan exitosos no se puede dejar de hablar del origen del hallyu.

Este fenómeno fue llamado así por primera vez a finales de los años noventa cuando el periódico chino The Peoples Daily usó el término para referirse a la buena acogida de la cultura coreana en países como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam e Indonesia.

El hallyu no es más que la consolidación de dramas televisivos, películas, K-pop, celebridades o idols, gastronomía, maquillaje entre otros aspectos que han aumentado su consumo a nivel global. Una ola que ha brincado océanos y ha tocado los más alejados rincones del planeta, incluso en aquellas naciones en donde se han puesto barreras a lo ajeno, como en Corea del Norte.

Los K-dramas son diferentes a las producciones de Hollywood, los culebrones árabes o incluso a las telenovelas mexicanas, pues luego de la guerra con Japón y con Corea del Norte han brindado una oportunidad a la sociedad coreana de reconfigurarse ante la mirada del mundo.

Finalmente, pero no menos importante, también está la industria del pop coreano (K-pop) que está intrínsecamente relacionado con la industria televisiva pues los original soundtracks (OST) son de igual forma una de las bases para publicitar las producciones y ganar más espectadores.