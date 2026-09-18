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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 18 de septiembre

La moneda europea ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión anterior, con una variación porcentual de -0,01% respecto al cierre previo de 1,61Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso de -0,16%, mientras que su variación interanual muestra una baja de -0,93%.

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En los últimos días, la tendencia del euro frente al dólar canadiense ha sido negativa, marcando una caída sostenida en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,8%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,1%, lo que indica una estabilidad en el mercado cambiario.

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