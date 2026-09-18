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Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 18 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,63 quetzales, lo que representa una variación porcentual del 3,03% en comparación con el cierre previo de 7,4 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,01%, mientras que en el último año su valoración ha experimentado un aumento del 2,47%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento en la moneda local. La volatilidad actual se sitúa en 27,91%, superior al 20,2% de referencia, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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