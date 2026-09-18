Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 18 de septiembre

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En la apertura del día, el cambio del dólar estadounidense se sitúa en 1,4 dólares canadienses, manteniendo el precio de cierre anterior, con una variación porcentual del 0,11% respecto a la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un avance del 1%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en un incremento del 0,24%.

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El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar estadounidense durante los últimos cinco días, indicando un fortalecimiento sostenido. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 2,7%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,99%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.