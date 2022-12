Taquicardia: causas, síntomas y tratamiento

La taquicardia es el término médico para una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto. Muchos tipos de ritmos cardíacos irregulares (arritmias) pueden causar taquicardia.

Una frecuencia cardíaca rápida no siempre es un problema. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca comúnmente se acelera al hacer ejercicio o como respuesta al estrés.

Es posible que la taquicardia no provoque síntomas ni complicaciones. Sin embargo, de no tratarse, algunas formas de taquicardia pueden provocar problemas de salud graves, incluidos la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares o la muerte cardíaca repentina.

El tratamiento de la taquicardia puede incluir maniobras específicas, medicamentos, cardioversión o cirugía para controlar los latidos rápidos del corazón.



Tipos

Síntomas

Existen muchos tipos diferentes de taquicardia. La taquicardia sinusal hace referencia a un aumento común en la frecuencia cardíaca que, por lo general, se debe al ejercicio o al estrés.Otros tipos de taquicardia se agrupan según la parte del corazón responsable de la frecuencia cardíaca rápida y la causa. Entre los tipos comunes de taquicardia que causan un ritmo cardíaco irregular (arritmias), se incluyen los siguientes:Este es el tipo más común de taquicardia Las señales eléctricas irregulares y caóticas en las cavidades superiores del corazón (aurícula) causan latidos cardíacos rápidos Es posible que la fibrilación auricular sea temporal, pero algunos episodios no desaparecerán, a menos que se tratenEl aleteo auricular es similar a la fibrilación auricular, pero los latidos del corazón están más organizados Los episodios de aleteo auricular pueden desaparecer por sí solos o pueden requerir tratamiento Las personas que padecen aleteo auricular también suelen tener fibrilación auricular en otros momentosEste tipo de arritmia comienza en las cavidades inferiores del corazón (ventrículos) La frecuencia cardíaca rápida no permite que los ventrículos se llenen y compriman (contraigan) para bombear suficiente sangre al cuerpo Los episodios de taquicardia ventricular pueden ser breves y durar solo un par de segundos sin causar daños Sin embargo, los episodios que duran más de unos pocos segundos pueden poner en riesgo la vidaTaquicardia supraventricular es un término amplio que incluye las arritmias que comienzan por encima de los ventrículos La taquicardia supraventricular causa episodios de latidos fuertes del corazón (palpitaciones) que comienzan y terminan abruptamenteLas señales eléctricas caóticas y rápidas hacen que los ventrículos tiemblen en lugar de contraerse de una manera coordinada Este problema grave puede provocar la muerte si no se restablece el ritmo cardíaco en cuestión de minutos La mayoría de las personas que padece fibrilación ventricular tiene una enfermedad cardíaca subyacente o ha sufrido un traumatismo grave, como haber sido alcanzado por un rayo



Cuando el corazón late demasiado fuerte, es posible que no bombee suficiente sangre al resto del cuerpo. Como resultado, es posible que los órganos y los tejidos no reciban suficiente oxígeno.

En general, la taquicardia desencadena los siguientes signos y síntomas:

Sensación de latidos cardíacos acelerados y fuertes, o de golpeteo en el pecho (palpitaciones)

Dolor en el pecho

Desmayos (síncope)

Aturdimiento

Pulso acelerado

Falta de aire

Algunas personas con taquicardia no tienen síntomas. La afección puede descubrirse cuando se hacen pruebas cardíacas o exámenes físicos por otros motivos.



Cuándo debes consultar a un médico

Hay varias cosas que pueden causar frecuencia cardíaca acelerada (taquicardia). Si sientes que tu corazón late demasiado rápido, programa una cita para ver a un proveedor de atención médica.Busca ayuda médica inmediata si tienes falta de aire, debilidad, mareos, aturdimiento, desmayos o sensación de desmayo y dolor o molestia en el pecho.Un tipo de taquicardia que se llama fibrilación ventricular puede causar una disminución drástica de la presión arterial. El colapso puede ocurrir en segundos. Poco después, la respiración y el pulso de la persona se detendrán. Si esto pasa, haz lo siguiente:Llama al 911 o al número de emergencia de tu área.Si tú o alguien que se encuentre cerca están capacitados en reanimación cardiopulmonar (RCP), comiencen a hacerla. La reanimación cardiopulmonar puede ayudar a mantener el flujo sanguíneo a los órganos hasta que se pueda administrar una descarga eléctrica (desfibrilación).Si no recibiste capacitación en reanimación cardiopulmonar o no estás seguro de si puedes hacer respiraciones de rescate, solamente haz la reanimación cardiopulmonar con las manos. Presiona el centro del pecho con firmeza y rapidez, a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto hasta que lleguen los paramédicos. No es necesario hacer respiración de rescate.Si cerca de donde te encuentras se dispone de un desfibrilador externo automático, haz que alguien busque el dispositivo y después sigue las instrucciones. Un desfibrilador externo automático es un dispositivo de desfibrilación portátil que puede administrar una descarga para reiniciar los latidos del corazón. No se requiere capacitación para usarlo. El desfibrilador externo automático te dirá qué hacer. Está programado para emitir una descarga solo cuando corresponda.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Getty Images)

Factores de riesgo



En general, el envejecimiento o los antecedentes familiares de ciertos problemas de ritmo cardíaco (arritmias) puede aumentar el riesgo de tener arritmias que comúnmente causan taquicardia.

Los cambios en el estilo de vida o el tratamiento médico de las afecciones cardíacas u otras enfermedades relacionadas pueden disminuir el riesgo de tener taquicardia.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (UNAM)

Diagnóstico



Para diagnosticar taquicardia, un proveedor de atención médica suele hacer un examen físico y preguntas sobre síntomas, hábitos de salud y antecedentes médicos.



Pruebas

Tratamiento

Se pueden hacer pruebas, como pruebas cardíacas por imágenes, para confirmar un latido cardíaco inusualmente rápido y buscar afecciones que puedan causar un ritmo cardíaco irregular (arritmia). Las pruebas para diagnosticar la taquicardia pueden incluir las siguientes:Esta prueba rápida e indolora mide la actividad eléctrica del corazón Durante un electrocardiograma, los sensores (electrodos) se adhieren al pecho y a veces a los brazos o las piernas Un electrocardiograma mide el tiempo y la duración de cada fase eléctrica de los latidos del corazón El proveedor de atención médica puede buscar patrones entre las señales para determinar el tipo de taquicardia que tienes y cómo los problemas del corazón podrían estar causando la frecuencia cardíaca rápida Algunos dispositivos personales, como los relojes inteligentes, ofrecen control con electrocardiograma Pregúntale al proveedor de atención médica si esta opción es válida para tiEl proveedor de atención médica puede recomendar que controles tu frecuencia cardíaca en casa Este dispositivo portátil para electrocardiogramas se puede usar durante un día o más para registrar la actividad del corazón mientras llevas a cabo actividades diariasEste dispositivo portátil para electrocardiogramas está diseñado para usarse durante un máximo de 30 días o hasta que tengas una arritmia o síntomas Generalmente, presionas un botón cuando se presentan los síntomasUn ecocardiograma utiliza ondas sonoras para crear imágenes detalladas del corazón en movimiento Puede identificar problemas con el flujo sanguíneo, las válvulas cardíacas y el músculo del corazónUna radiografía de tórax puede mostrar el estado del corazón y de los pulmonesUna resonancia magnética cardíaca puede proporcionar imágenes fijas o en movimiento de cómo fluye la sangre en el corazón Esta prueba para suele hacerse para determinar la causa de una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricularUna tomografía computarizada combina varias imágenes radiográficas para proporcionar una vista transversal más detallada del área que se estudia Se puede hacer una tomografía computarizada del corazón (tomografía computarizada cardíaca) si el proveedor de atención médica quiere determinar la causa de una taquicardia ventricularLa angiografía coronaria se usa para controlar si hay vasos sanguíneos estrechados o bloqueados en el corazón Se hace con un tinte y rayos X especiales para ver el interior de las arterias coronarias Una angiografía coronaria se puede hacer para ver el suministro de sangre en el corazón de las personas con taquicardia ventricular o fibrilación ventricularEsta prueba, también llamada estudio electrofisiológico, se usa para confirmar un diagnóstico de taquicardia o para determinar en qué parte del corazón se presenta la señal defectuosa La prueba electrofisiológica se usa principalmente para diagnosticar arritmias aisladas En casos menos frecuentes, puede usarse para evaluar la taquicardia sinusal En esta prueba, el proveedor de atención médica introduce tubos delgados y flexibles (catéteres) que tienen electrodos en la punta a través de los vasos sanguíneos hasta llegar a diferentes áreas del corazón Una vez en su lugar, los electrodos pueden trazar un mapa de la trasmisión de las señales eléctricas a través del corazónAlgunos tipos de taquicardias se desencadenan o empeoran con el ejercicio Durante una prueba de esfuerzo, se suele controlar la actividad del corazón mientras el paciente hace ejercicio en una cinta de correr o en una bicicleta fija Con una prueba de esfuerzo se pueden hacer otras pruebas cardíacas Si te cuesta hacer ejercicio, es posible que se te dé un medicamento para estimular el corazón de una manera similar al ejercicioEsta prueba a veces se usa para entender mejor la forma en que la taquicardia contribuye a los desmayos La frecuencia cardíaca y la presión arterial se controlan mientras estás acostado sobre una mesa basculante Después, bajo supervisión cuidadosa, se inclina la mesa a una posición similar a estar de pie El proveedor de atención médica observa la reacción del corazón y el sistema nervioso que lo controla al cambio de posición



Los objetivos del tratamiento de la taquicardia son disminuir la frecuencia cardíaca rápida cuando se produce y prevenir futuros episodios de esta afección.

Si otra afección médica causa la taquicardia, el tratamiento del problema subyacente puede reducir o prevenir los episodios de latidos cardíacos rápidos.



Cómo disminuir la frecuencia cardíaca rápida

Cómo prevenir futuros episodios de frecuencia cardíaca rápida

La frecuencia cardíaca rápida puede corregirse sola. Sin embargo, algunas veces se necesitan medicamentos u otros tratamientos médicos para hacer más lentos los latidos cardíacos.Estas son algunas formas de hacer que la frecuencia cardíaca rápida disminuya:Las maniobras vagales consisten en toser, agacharte como si fueras a evacuar los intestinos y colocarte una compresa de hielo sobre el rostro El proveedor de atención médica puede pedirte que hagas estas acciones específicas durante un episodio de latido cardíaco rápido Estas acciones afectan el nervio vago, que ayuda a controlar los latidos cardíacosSi las maniobras vagales no detienen el latido cardíaco rápido, podrías necesitar medicamentos para restablecer el ritmo cardíacoEste procedimiento médico suele hacerse al enviar descargas eléctricas al corazón a través de sensores (electrodos) que se colocan en el pecho La corriente afecta los impulsos eléctricos en el corazón y restablece el latido cardíaco normal Comúnmente, la cardioversión se usa cuando se necesita atención de emergencia o cuando las maniobras vagales y los medicamentos no dan resultados También es posible hacer cardioversión con medicamentosEl tratamiento de la taquicardia implica tomar medidas para prevenir que el corazón lata demasiado rápido. Esto puede incluir medicamentos, el implante de dispositivos, u otros procedimientos o cirugías.En el caso de la mayoría de las personas con taquicardia, se suelen recetar medicamentos para controlar la frecuencia cardíaca y restaurar un ritmo cardíacoEn este procedimiento, un proveedor de atención médica pasa uno o más tubos finos y flexibles (catéteres) por una arteria, generalmente en la ingle y las guía hasta el corazón Los sensores (electrodos) de la punta del catéter usan la energía del calor o el frío para crear pequeñas cicatrices en el corazón a fin de bloquear las señales eléctricas irregulares y restaurar el ritmo cardíaco Se suele realizar cuando una vía eléctrica adicional es responsable de un aumento de la frecuencia cardíaca La ablación con catéter no requiere cirugía para acceder al corazón, pero puede realizarse en el mismo momento que otras cirugías cardíacasUn marcapasos es un dispositivo pequeño que se implanta quirúrgicamente debajo de la piel en la zona del pecho Cuando el dispositivo detecta latidos cardíacos irregulares, envía un impulso eléctrico que ayuda al corazón a restablecer un ritmo cardíaco correctoEl proveedor de atención médica puede recomendar este dispositivo si presentas un riesgo alto de padecer taquicardia ventricular o fibrilación ventricular Un desfibrilador cardioversor implantable es una unidad, similar a un marcapasos, que funciona con baterías y se implanta debajo de la piel cerca de la clavícula El desfibrilador cardioversor implantable controla continuamente el ritmo cardíaco Si el dispositivo detecta latidos cardíacos irregulares, envía descargas eléctricas de baja o alta energía para restablecer el ritmo cardíacoEn este procedimiento, un cirujano realiza pequeñas incisiones en la mitad superior del corazón (aurículas) para crear un patrón (o un laberinto) de tejido cicatricial Las señales del corazón no pueden atravesar el tejido cicatricial Entonces el laberinto puede bloquear las señales eléctricas irregulares del corazón que causan algunos tipos de taquicardiaEn ocasiones, es posible que se necesite una cirugía a corazón abierto para destruir una vía eléctrica adicional que causa taquicardia Por lo general, la cirugía se realiza cuando no funcionan otras opciones de tratamiento o cuando también se debe tratar otro trastorno cardíaco

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales