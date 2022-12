Dólar en el Perú: Su cotización cierra a la baja en S/ 3.82 luego de vacancia de Pedro Castillo

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada en Perú.

El precio del dólar estadounidense en Perú cerró a la baja este miércoles, en medio de una agudizada crisis política ante el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo que provocó su inmediata vacancia presidencial por permanente incapacidad moral por parte del Congreso de la República.

Ante tal escenario, el tipo de cambio culminó la jornada de este miércoles 07 de diciembre en S/ 3.8250 por dólar, registrando una caída de 0.31% frente al cierre del martes cuando se cotizaba en S/ 3.8370, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 4.16% en comparación con la última cotización de 2021, en S/ 3.991. Asimismo, hoy, en el mercado se negociaron USD 284 millones a un precio de S/ 3.8427.

El BCR intervino con swaps cambiario venta por S/ 300 millones a una tasa promedio de 2,84% y vendió USD 10 millones a un precio promedio de S/ 3.8640 por dólar. También hubo vencimiento de swaps cambiario venta por S/ 50 millones.

El precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio es de S/ 3.83, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se cotiza en promedio en S/ 3.91.

Información del Mercado Cambiario del BCR

Renuncia de Kurt Burneo

Cabe precisar que el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, anunció su renuncia irrevocable al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) luego de la disolución del Congreso confirmada por Pedro Castillo.

“Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas”, escribió Burneo en Twitter.

Nueva presidenta del Perú

Ante la destitución de Pedro Castillo, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, juró como nueva presidenta del Perú, haciendo un llamado al diálogo. La nueva jefa de Estado en su primer mensaje a la Nación convocó “a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas”.

“Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, dijo la nueva jefa de Estado.

Dina Boluarte juró como presidenta de Perú hasta el 2026 en el Congreso en Lima.

Mirada internacional

A nivel global el precio del dólar se encuentra a la baja en medio de una perspectiva económica incierta. “La divisa estadounidense ha caído en las últimas semanas debido a las expectativas de que la Reserva Federal podría detener pronto sus aumentos de tasas de interés, y con el euro subiendo ante las señales de que la recesión económica de Europa puede ser menos mala de lo que se temía anteriormente”, sostuvieron especialistas.

¿Seguirá bajando el tipo de cambio?

No obstante, el economista Jorge González Izquierdo precisó que esta baja en el precio del dólar podría tratarse de una tendencia temporal, por lo que no puede afirmarse que continuará debilitándose hasta niveles por debajo de S/ 3.70 vistos en abril.

“En el momento en el cual el BCR deje de subir su tasa de interés y la Fed de Estados Unidos tome medidas que vuelvan más atractivo invertir en instrumentos en dólares, entonces los capitales van a comenzar a regresar a ese país”, consideró González.

Inicio de jornada

En el inicio de jornada de esta mañana, el precio del dólar tuvo presión a la baja logrando un precio mínimo de S/ 3.8020, la oferta provino por bancos locales y AFP. Por otro lado, la demanda vino de incertidumbre política, lo que hizo que el dólar llegue a un nivel máximo de S/ 3.91.

Cabe precisar que en la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a S/ 3,86 en promedio, lo que implicó un cambio del 0,89% con respecto a los S/ 3,83 en promedio de la jornada previa.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso del 1,1%, de modo que desde hace un año aún acumula un incremento del 3,74%.

El precio de la moneda estadounidense en casas de cambio es de S/ 3.83.

En relación a jornadas previas, acumuló dos fechas consecutivas de subida. En la última semana la volatilidad presentó un comportamiento superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo previsible.

Pedro Castillo fue detenido por las autoridades luego que disolviera el Congreso de la República este miércoles 7 de diciembre. El sindicado como líder de una organización criminal desde Palacio de Gobierno fue abordado en la vía pública y trasladado a la Prefectura ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima.

Pedro Castillo no llegó a cumplir 500 días al frente del gobierno. (Archivo)

Un inestable sol peruano

El sol es la moneda de curso legal en Perú desde 1991 y reemplazó al inti, que circuló entre 1985 y 1991, en un principio también fue llamada como “nuevo sol” para diferenciarla de su antecesora, pero para el año 2015 se le llama solamente sol.

El origen del nuevo sol se entiende tras la crisis mundial de 1929, que llevó a una profunda crisis económica y cambiaria al país, así como a la creación del Banco Central de Reserva del Perú. Fue durante el primer año del gobierno de Alberto Fujimori que se impulsó el nuevo sol para equilibrar la hiperinflación y reordenar la economía.

Luego de que entró en vigor, un sol equivalía a un millón de intis o a mil millones de “viejos” soles; hoy día la moneda está dividida en 100 céntimos y su emisión está regulada por el Banco Central de Reserva del Perú.

En la actualidad circulan monedas de 10, 20, 50 céntimos, 1, 2 y 5 soles y billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 soles. Antes también se acuñaron monedas de 1 céntimo, pero estas fueron retiradas de circulación en mayo de 2011, en tanto que en enero de 2019 salieron de circulación las monedas de 5 céntimos.

Por otro lado, la paridad cambiaria con respecto al dólar y el euro es fijada a diario por el organismo a cargo. Cabe precisar que desde el año 2014 la moneda peruana está en depreciación.

En cuanto a la economía, el Banco Mundial (BM) ha pronosticado que para este 2022 Perú tenga un crecimiento de sólo 3.2% luego de que en el 2021 tuvo un rebote del 13%. Asimismo, para el 2023 desaceleraría al crecer únicamente un 3%.

No obstante, expertos han asegurado que Perú podría experimentar una pérdida de confianza empresarial ante la incertidumbre que se vive en la política y las reglas fiscales que se pretenden llevar a cabo.

